“Estar con un hombre no te hace gay”: La controvertida frase de Omar Murillo que encendió las redes tras su separación

El actor colombiano Omar Murillo, ampliamente conocido por su trayectoria en la televisión nacional y su personaje de ‘Bola 8’, volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital.

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A través de sus redes sociales oficiales, el artista compartió una serie de reflexiones en torno a la afectividad masculina, la atracción y las etiquetas sociales, raíz del debate ocasionado por una reciente fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

El origen de la conversación se remonta a una imagen difundida por el propio actor en la que se observaban dos manos entrelazadas. La publicación, que no mostraba rostros ni ofrecía detalles sobre la identidad de la otra persona, fue acompañada por un mensaje del actor:

“No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”. La interacción generó múltiples interpretaciones por parte de sus seguidores sobre un posible vínculo sentimental.

Ante el volumen de comentarios y teorías que circularon en plataformas digitales, el actor hizo un pronunciamiento posterior para contextualizar la imagen.

Murillo aclaró que la persona que aparecía en la foto es un amigo de nacionalidad española con quien ha fortalecido un lazo de afecto durante su estancia en Europa por motivos profesionales.

“Para los que están con la piquiña de saber si es pareja o no, lo único que les puedo decir es que es un hombre guapísimo y además me quiere, es mi pana”, sostuvo el intérprete en sus declaraciones.

Murillo cuestionó que las manifestaciones de cercanía física o afectiva entre dos hombres sean catalogadas de manera automática bajo una interpretación romántica o asociadas inmediatamente a una orientación sexual específica.

Posteriormente, Murillo profundizó en el tema publicando un video donde planteó interrogantes dirigidos a su audiencia respecto a cómo la sociedad percibe la cercanía interpersonal entre hombres y la represión que esta puede generar.

“Estar con otro hombre no te hace homosexual. Sí, estar con otro hombre no te hace homosexual. ¿Ustedes qué opinan?”, expresó el actor en el video publicado.

Durante su intervención, sugirió que existen contextos donde los hombres pueden experimentar atracción o afecto sin que esto derive necesariamente en una etiqueta permanente de orientación sexual, señalando que en ocasiones estos sentimientos no se expresan por temor al juzgamiento social.

“Muchos hombres han tenido experiencia con otros hombres y no son gays. Muchos hombres han sentido atracción por otros hombres y lo guardan y lo tienen reprimido”, añadió.

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Las publicaciones del actor se producen meses después de que se formalizara su separación de la creadora de contenido Koral Costa, con quien sostuvo una relación sentimental durante aproximadamente 17 años.

Los actores habían hablado de sus planes de matrimonio en julo de 2025. Foto: Instagram @koralladiva

En su momento, ambas partes aclararon que la ruptura no respondió a situaciones de infidelidad, sino a transformaciones personales y compromisos de trabajo que tomaron rumbos divergentes. Como consecuencia de estos cambios, Murillo fijó su residencia en España para adelantar proyectos profesionales.

Koral Costa se pronunció de manera breve sobre las publicaciones de su expareja, señalando que cada individuo cuenta con el derecho de rehacer su vida y tomar decisiones personales tras una separación.