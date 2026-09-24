María Margarita Giraldo se refirió a decisión de Abelardo De La Espriella y le tiró pulla a Petro por tema del país: “No bestialice”

María Margarita Giraldo es una de las actrices que han construido una extensa carrera en la televisión colombiana. Durante varios años ha hecho parte de producciones reconocidas como Vecinos, Pasión de gavilanes, Don Chinche, Los Victorinos, La baby sister, El secretario, Amor a la plancha y El paseo, entre otras historias que han llegado a la pantalla nacional.

María Margarita Giraldo dijo lo que piensa del Gobierno de Abelardo De La Espriella y se sacó espinita sobre Petro: “Avergonzaba”

Su recorrido le ha permitido interpretar personajes que permanecen en la memoria de los televidentes, entre ellos Ruca Leal. Giraldo pertenece a una familia ampliamente relacionada con la actuación. Es hija de la fallecida actriz Teresa Gutiérrez y tiene parentesco con reconocidos intérpretes como Miguel Varoni y Majida Issa.

En esta ocasión, la artista apareció en el centro de la conversación por una razón diferente a sus trabajos frente a las cámaras. A través de sus redes sociales, Giraldo se pronunció sobre la situación política de Colombia y manifestó su respaldo a las decisiones adoptadas por Abelardo De La Espriella, actual presidente de la República.

Recientemente, María Margarita respondió a un post realizado por una usuaria de X, que cuestionaba al mandatario por no asistir a compromisos en el exterior y encomendárselos a José Manuel Restrepo, vicepresidente.

“Si Abelardo De La Espriella no está en capacidad de representar a Colombia en el escenario más grande e importante de la comunidad internacional, no está en capacidad de gobernar al país. Punto”, escribió la mujer, reprochando esa decisión del jefe de Estado.

La famosa actriz arremetió contra la usuaria, indicando que lo que estaba diciendo no tenía lugar. La artista defendió a De La Espriella, mencionando lo que dijo el Tigre en cuanto a no descuidar el país y mantenerse atento a todo lo que pasa.

Además, la celebridad le tiró una pulla a Gustavo Petro, exmandatario nacional, con quien nunca se sintió identificada.

“A ver, señora. ¿Defensora de qué? No bestialice. Abelardo De La Espriella desde un principio sostuvo que no iba a viajar al exterior y que su representante sería el vicepresidente. Lo hace para no descuidar el país que lo eligió y solucionar el desorden que dejó Petro”, escribió.