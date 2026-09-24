Nana Calistar da sus predicciones para hoy 24 de septiembre: hay advertencias para algunos signos

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 24 de septiembre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.
Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.
Horóscopo para este jueves, 24 de septiembre de 2026
- Aries
“Si los mensajes de tu pareja ya te pesan y alguien más te hace reír, aguas: una conversación pendiente puede cambiarlo todo. ¿Qué harás antes de cruzar la línea?“.
- Tauro
“Algo por lo que llevas tiempo trabajando empieza a rendir frutos... y una amistad podría querer algo más contigo, ¿ya notaste quién te mira diferente?“.
TAURO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 24, 2026
Algo por lo que llevas tiempo trabajando empieza a rendir frutos… y una amistad podría querer algo más contigo. ¿Ya notaste quién te mira diferente? …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Géminis
“Te llegará un chisme disfrazado de favor junto cuando piensas buscar a alguien de tu pasado. ¿A cuál de los dos vas a darle entrada?“.
- Cáncer
“El próximo fin de semana promete ponerse sabroso, pero un comentario familiar podría agrietarte la fiesta. Lo más fuerte será descubrir quién lo dijo”.
CÁNCER – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 24, 2026
El próximo fin de semana promete ponerse sabroso, pero un comentario familiar podría agriarte la fiesta. Lo más fuerte será descubrir quién lo dijo …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Leo
“Tu pareja necesita espacio y hay alguien haciendo demasiadas preguntas sobre lo que sabes. Aguas: un descuido podría complicarte más de un asunto”.
- Virgo
“Esa propuesta suena bonita hasta que aparecen las letras chiquitas. Y el negocio que traes en mente podría tener una prueba más sencilla de lo que crees”.
VIRGO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 24, 2026
Esa propuesta suena bonita hasta que aparecen las letras chiquitas. Y el negocio que traes en mente podría tener una prueba más sencilla de lo que crees …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Libra
“Si tú pagas los viajes y la otra persona solo manda ”te extraño", hay una pregunta que ya no puedes aplazar. La respuesta podría cambiar tus planes".
- Escorpio
“Una reconciliación podría terminar entre caricias, pero alguien del pasado también vuelve a provocar. ¿Es deseo de hoy o una historia que ya conoces?“.
ESCORPIÓN – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 24, 2026
Una reconciliación podría terminar entre caricias, pero alguien del pasado también vuelve a provocar. ¿Es deseo de hoy o una historia que ya conoces? …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Sagitario
“Alguien que no veías desde hace años reaparece... y podrías enterarte de algo delicado dentro de tu círculo. Aguas con convertir un rumor en pleito familiar”.
- Capricornio
“Dos personas de tu pasado podrían buscarte: una despierta ternura y la otra trae una disculpa. Cuidado con abrirles la misma puerta”.
CAPRICORNIO – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 24, 2026
Dos personas de tu pasado podrían buscarte: una despierta ternura y la otra trae una disculpa. Cuidado con abrirles la misma puerta …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Acuario
“Una amistad dejó de buscarte y alguien del pasado quiere pedirte perdón. ¿A quién le estás dando espacio en tu cabeza sin que se lo haya ganado?“.
- Piscis
“Un propósito que dejaste guardado todavía puede avanzar. Mientras tanto, una duda sobre tu pareja amenaza con hacerse enorme. ¿Tiene hechos o solo sospechas?.
PISCIS – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 24, 2026
Un propósito que dejaste guardado todavía puede avanzar. Mientras tanto, una duda sobre tu pareja amenaza con hacerse enorme. ¿Tienes hechos o solo sospechas? …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u