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Nana Calistar da sus predicciones para hoy 24 de septiembre: hay advertencias para algunos signos

Las predicciones de la astróloga están acompañadas de temas relacionados con el amor, el dinero, el trabajo y la vida personal.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

24 de septiembre de 2026 a las 7:05 a. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Blog Nana Calistar - Getty Images

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 24 de septiembre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo.
Horóscopo diario: predicciones y alertas este miércoles, 23 de septiembre, según Nana Calistar

Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.

Horóscopo para este jueves, 24 de septiembre de 2026

  • Aries

“Si los mensajes de tu pareja ya te pesan y alguien más te hace reír, aguas: una conversación pendiente puede cambiarlo todo. ¿Qué harás antes de cruzar la línea?“.

  • Tauro

“Algo por lo que llevas tiempo trabajando empieza a rendir frutos... y una amistad podría querer algo más contigo, ¿ya notaste quién te mira diferente?“.

  • Géminis

“Te llegará un chisme disfrazado de favor junto cuando piensas buscar a alguien de tu pasado. ¿A cuál de los dos vas a darle entrada?“.

  • Cáncer

“El próximo fin de semana promete ponerse sabroso, pero un comentario familiar podría agrietarte la fiesta. Lo más fuerte será descubrir quién lo dijo”.

  • Leo

“Tu pareja necesita espacio y hay alguien haciendo demasiadas preguntas sobre lo que sabes. Aguas: un descuido podría complicarte más de un asunto”.

  • Virgo

“Esa propuesta suena bonita hasta que aparecen las letras chiquitas. Y el negocio que traes en mente podría tener una prueba más sencilla de lo que crees”.

  • Libra

“Si tú pagas los viajes y la otra persona solo manda ”te extraño", hay una pregunta que ya no puedes aplazar. La respuesta podría cambiar tus planes".

  • Escorpio

“Una reconciliación podría terminar entre caricias, pero alguien del pasado también vuelve a provocar. ¿Es deseo de hoy o una historia que ya conoces?“.

  • Sagitario

“Alguien que no veías desde hace años reaparece... y podrías enterarte de algo delicado dentro de tu círculo. Aguas con convertir un rumor en pleito familiar”.

  • Capricornio

“Dos personas de tu pasado podrían buscarte: una despierta ternura y la otra trae una disculpa. Cuidado con abrirles la misma puerta”.

  • Acuario

“Una amistad dejó de buscarte y alguien del pasado quiere pedirte perdón. ¿A quién le estás dando espacio en tu cabeza sin que se lo haya ganado?“.

  • Piscis

“Un propósito que dejaste guardado todavía puede avanzar. Mientras tanto, una duda sobre tu pareja amenaza con hacerse enorme. ¿Tiene hechos o solo sospechas?.