Italia vs. Colombia: canal y hora para ver el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia no tiene tiempo para lamentos en el Mundial Femenino Sub-20. Este sábado enfrentará a Italia en el partido por el tercer puesto, un duelo que puede ser histórico para las superpoderosas.

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La mejor presentación de Colombia en la categoría Sub-20 fue el cuarto lugar conseguido en la edición de 2010. El entonces equipo dirigido por Fernando Rozo contaba con figuras como Natalia Gaitán, Yoreli Rincón y Lady Andrade, entre otras.

Esta nueva generación, dirigida por Carlos Paniagua, espera conseguir la medalla de bronce y sentar así un precedente para las próximas participaciones mundialistas.

El partido de Italia vs. Colombia quedó programado para el sábado, 26 de septiembre, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de Caracol TV, Canal RCN y DSports.

Los usuarios de dispositivos móviles tienen tres opciones para seguir el compromiso: Ditu, App Canal RCN y DGO.

Paniagua pone la mente en Italia

El sueño de Colombia era alcanzar la final, pero fue imposible ante una selección de Corea del Norte que aprovechó los errores de la defensa tricolor y pasó factura en el arco defendido por Luisa Agudelo.

Carlos Paniagua, DT de la selección sub-20, aseguró que ahora toca pasar la página de esta derrota y recuperar a las jugadoras para el partido que se viene este fin de semana frente a Italia.

“Para nosotros es saber que estamos representando bien a nuestro país. Vinimos con esa mentalidad de jugar los siete partidos y hay que levantar al grupo tanto mental como físicamente porque las muchachas están caídas”, declaró el estratega antioqueño.

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El balance termina siendo positivo para las superpoderosas, que volvieron a superar las expectativas. “Nos ponemos a ver los equipos que ya están en casa y nosotros todavía acá disfrutando de este torneo tan bonito que es un Mundial. Nos vamos a jugar ese partido, el último que tenemos, buscando ese podio y ese tercer lugar”, expresó Paniagua.

Sobre Italia, su próximo rival en la Copa del Mundo, admitió que no ha tenido la oportunidad de verlo jugar. “Ya tendremos la posibilidad de analizar, trabajar bien ese partido y sacarlo adelante”, apuntó el entrenador.

La buena noticia para Carlos Paniagua es que podrá recuperar a su capitana, la volante Juana Ortegón, que brilló por su ausencia frente a Corea del Norte por acumulación de amarillas.

Se espera que Colombia salga con el once de gala para buscar la victoria frente a Italia y cerrar con broche de oro esta participación mundialista en Polonia.

Dónde ver en vivo Italia vs. Colombia por el tercer puesto