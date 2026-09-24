Karoll Márquez envió mensaje a Marbelle tras momento inesperado; Piter Albeiro no evitó reaccionar

Marbelle ha vuelto a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de la opinión pública por cuenta de sus constantes pronunciamientos sobre la situación política de Colombia. La cantante ha expresado en repetidas ocasiones su desacuerdo con el rumbo que ha tomado el país y utiliza sus redes sociales como uno de los principales espacios para manifestar sus críticas.

Isabella Santo Domingo estalló por indignante tema e hizo crudo llamado: “Merece es nuestra condena social”

La artista no suele guardar silencio frente a las decisiones o controversias que considera perjudiciales para Colombia. Sus publicaciones, además de generar reacciones entre sus seguidores, también suelen abrir discusiones con usuarios que tienen posiciones políticas diferentes a la suya.

En ese escenario, Marbelle ha protagonizado varios cruces digitales con personas que respaldan al gobierno de Gustavo Petro. Ahora, sus cuestionamientos también se dirigieron hacia Iván Cepeda, excandidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026, en medio de un panorama en el que ganó Abelardo De La Espriella.

En medio de la victoria de la derecha, los votantes del ‘Tigre’ siguen enfrentándose a quienes reprochan diversas situaciones que se han dado en el primer mes de mandato. Marbelle se ha defendido de ataques de todo tipo, algunos relacionados con su carrera y su vida privada.

Sin embargo, recientemente, la intérprete de Adicta al dolor fue foco de miradas tras un mensaje público que hizo Karoll Márquez, famoso actor y cantante. El artista no dudó en expresar su sentir sobre la famosa, dejando en evidencia cómo se llevaban.

Según se observó, el reconocido músico publicó una foto junto a la exparticipante de MasterChef Celebrity, demostrándole el amor que sentía por ella como amigos. La postal reflejaba cómo pasaban un rato tras un show que dio ella.

“After show. Marbelle, cómo te adoro”, escribió el cantante, agregando dos emojis de corazones rojos.

Esta imagen mostró a Marbelle y a Karoll Márquez luciendo prendas de color blanco, mientras él posaba con lentes oscuros y ella con lentes de contacto claros.

Lo inesperado del asunto fue que Piter Albeiro no se contuvo y reaccionó a la foto, publicando varias manitas de admiración por esta unión que se había dado.