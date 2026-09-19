Marbelle se sacó espinita y le tiró a Mafe Carrascal tras defender a la oposición: “La mayor burla”

En los últimos años, Marbelle ha adquirido una presencia constante en las conversaciones que se generan en redes sociales alrededor de la política colombiana. La cantante suele aprovechar sus plataformas digitales para referirse a diferentes acontecimientos de la actualidad nacional y fijar públicamente su posición frente a las decisiones del Gobierno.

Isabella Santo Domingo cuestionó a Claudia López por inesperado tema y fue ácida por decisiones: “¿Así o más oportunista?"

Sus publicaciones han hecho que la artista se convierta en una voz frecuente dentro de las discusiones digitales relacionadas con la administración de Gustavo Petro. A través de comentarios, opiniones y contenidos compartidos en sus perfiles, la intérprete suele respaldar posturas que están en línea con su manera de ver el panorama político, pero también cuestiona aquellas medidas o actuaciones de la izquierda con las que no está de acuerdo.

Recientemente, Marbelle llamó la atención tras una reacción que tuvo por un video de María Fernanda Carrascal, quien se quejó del accionar de congresistas durante una cita política. La integrante del Pacto Histórico se fue contra Daniel Briceño y Simón Molina, asegurando que de la oposición no se burlarían.

“¡De la oposición no se van a burlar! @Danielbricen y @simonmolinag tendrán que responder ante la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista por burlarse de la Ley 5ta, de la plenaria y del país. Esto no es un juego. Y es que hasta en los juego hay reglas. Y la trampa nunca puede avalarse y menos en este recinto", escribió en el post, donde agregó un clip.

Esto hizo que la cantante, a su manera, respondiera citando el comentario en su cuenta de X.

Según se pudo detallar, Marbelle afirmó que, para ella, María Fernanda Carrascal no había entendido que era la mayor burla de todo el panorama político, por lo que se sacó su espinita tras las constantes declaraciones de la congresista.

“No ha entendido que la mayor burla es ella”, dijo.