Isabella Santo Domingo cuestionó a Claudia López por inesperado tema y fue ácida por decisiones: “¿Así o más oportunista?"

A lo largo de su carrera, Isabella Santo Domingo se ha convertido en uno de los rostros reconocibles de la televisión colombiana. La actriz barranquillera ha participado en distintas producciones y ha asumido personajes con perfiles muy variados, aunque fueron las interpretaciones de mujeres fuertes y antagonistas las que marcaron buena parte de su reconocimiento ante el público.

Isabella Santo Domingo estalló por indignante tema e hizo crudo llamado: “Merece es nuestra condena social”

Con 59 años, Santo Domingo ha construido una trayectoria caracterizada por personajes de temperamento firme y personalidades intensas. Su manera de abordar este tipo de papeles le permitió destacarse en la pantalla y ganarse un lugar entre las actrices que dejaron huella en la televisión nacional. Su experiencia, además, no se ha limitado a un solo formato y ha estado vinculada a diferentes áreas del mundo del entretenimiento.

Más allá de la actuación, la barranquillera también ha desarrollado una faceta como escritora y ha encontrado en el teatro otro escenario para mostrar su talento. A través de estas actividades, al igual que en redes sociales, ha explorado distintas formas de expresión y ha mantenido una voz propia para abordar temas e ideas que considera relevantes.

Recientemente, Isabella Santo Domingo llamó la atención de los curiosos con una inesperada reacción que tuvo a un post relacionado con Claudia López. La actriz no se contuvo y manifestó su descontento, precisamente al ver a la exalcaldesa hablando del metro de Bogotá.

Según se detalló, La artista comentó un post, el cual plasmaba cómo la exmandataria local se refería a este proyecto, el cual, en 2019, pidió suspender en temas de licitación.

“Claudia López hoy celebra el avance del Metro, pero en 2019 le pidió al Consejo de Estado suspender su licitación. La reina del oportunismo”, se lee en el post de Santiago Vélez, donde hay un video de López.

Isabella Santo Domingo, sin dudarlo, cuestionó a la política y la llamó “oportunista”, mencionando que era incongruente y conveniente con las decisiones que tomaba en el panorama nacional.

“¿Así o más oportunista? No entiendo cómo algunos pueden creerle algo a alguien tan abiertamente incongruente y convenenciera”, escribió, bastante molesta.