Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras salió lesionado y llorando

Millonarios logró una sólida victoria por 3-0 frente a Boyacá Chicó en El Campín, ha sido hasta el momento su mejor partido del semestre. Sin embargo, no todo es alegría al interior del cuadro embajador.

James Rodríguez habló claro sobre árbitros del FPC: mostró cómo le quedó la pierna tras su debut

En la institución hay preocupación después de que Rodrigo Contreras saliera lesionado y entre lágrimas. El delantero fue la carta de ataque del conjunto capitalino este sábado.

La idea era que aprovechara la ausencia de Leonardo Castro, quien parece arrancar con ventaja desde la llegada de Alberto Gamero al banquillo. Por lo mismo, el argentino fue titular, pero no corrió con suerte.

Apenas iban 19 minutos y el jugador tuvo que salir del campo debido a que sintió algunas molestias. La frustración fue tan grande que manoteó un poco en el campo y después se fue caminando, se le vio entre lágrimas mientras iba directo al camerino.

Hasta el momento no se conoce con exactitud qué fue lo que pasó con el nacido en San Miguel de Tucumán, en Argentina, pero hay gran preocupación en la hinchada capitalina teniendo en cuenta que el próximo jueves se enfrentarán ante Atlético Nacional en Medellín.

Se espera que en las próximas horas se tenga un parte médico sobre Contreras y se conozca si puede estar en el compromiso que se disputará en el Estadio Atanasio Girardot.

Oficial: Dimayor definió el lío de los puntos para América de Cali en el caso de Yhormar Hurtado

Esto podría sumarse a otras lesiones que tiene el cuadro azul y que han dificultado que Gamero tenga el equipo completo. Dentro de los que no están aptos físicamente se encuentran Carlos Darwin Quintero, Leonardo Castro, Jhonier Guerrero, entre otros.

En medio de la preocupación que hay, Millonarios también recibió una noticia positiva en las últimas horas: Juan Guillermo Cuadrado pagará su sanción en copa.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios. Foto: Colprensa

Según confirmó el entrenador, el club elevó una petición y esta fue aceptada, por lo que el extremo izquierdo podrá estar en la convocatoria para el partido contra Nacional, lo que significaría su debut con la camiseta azul.