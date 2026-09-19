Gamero confirmó cuándo podría debutar Cuadrado: dijo en qué partidos pagará la sanción

Después de mucho hermetismo sobre cuándo podría ser el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios, Alberto Gamero dio una importante noticia frente a la sanción que tiene por su expulsión en Copa Italia.

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El estratega habló tras lo que fue la victoria de los azules por 3-0 frente a Boyacá Chico en el estadio El Campín, en Bogotá. El entrenador informó que fue aceptada la solicitud para que el exfutbolista de Juventus pague los partidos en la copa y no en liga.

“Millonarios hizo una petición y esta fue favorable, él va a cumplir la sanción en copa y no en liga. La resolución nos llegó en la tarde/noche de ayer y él ya había hecho su trabajo”, explicó en rueda de prensa.

De esta manera, Cuadrado podría debutar con Millonarios el próximo jueves cuando el conjunto capitalino enfrente a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

Gamero no confirmó si llevará al extremo, pero dejó en claro que ha venido trabajando de la mejor manera y, por lo mismo, es una gran posibilidad. “Vamos a mirar esta semana para ver cómo evoluciona”, dijo.

“Es un jugador de mucha imagen, trayectoria y jerarquía, por lo que nosotros queremos tenerlo bien. Cuando esté bien, va a estar con nosotros, tenemos estos cuatro días para mirarlo”, agregó.

Asimismo, precisó que el futbolista ha venido haciendo un reacondicionamiento físico y evaluarán en qué forma está durante estos días de cara a este importante compromiso, que podría ser el duelo entre James vs. Cuadrado.

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“Lo que sí es seguro es que él va a pagar la sanción en copa y no en liga”, concluyó.

Así las cosas, todo parece indicar que Juan Guillermo hará su debut en la capital de Antioquia y que, además, puede estar disponible para el partido contra Medellín el próximo martes, 29 de septiembre.

El jugador no podrá actuar con Millonarios el sábado, 3 de octubre, cuando los embajadores enfrenten a Barranquilla FC por los octavos de final de la copa colombiana.