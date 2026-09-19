Futbolista colombiano, de luto por dolorosa pérdida; su pareja despidió a su bebé recién nacida: “Le pedí mucho a Dios”

Melissa Gutiérrez, reconocida creadora de contenido, fue foco de reacciones en redes sociales, luego de revelar que se convertiría en madre. Este bebé era fruto de su relación con Jordan García, futbolista colombiano.

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Ambos festejaron que serían padres de su primera hija, la cual nació y les cambió la vida para siempre. De hecho, en redes sociales se vio que la influencer y el deportista celebraban esta llegada, considerándolo como una transformación de su realidad.

Sin embargo, en las últimas horas, Melissa Gutiérrez confirmó, a través de plataformas digitales, que su bebé murió y ambos llevaban un doloroso duelo. Con una fotografía en las historias, la creadora de contenido despidió a la menor, afirmando que los cuidaría siempre.

“Nuestro angelito nos va a cuidar siempre”, escribió en las historias.

De igual manera, la famosa caleña, que se postuló a La casa de los famosos, compartió un carrete de fotos en las que anunció este desgarrador capítulo de su realidad, dedicándole un nostálgico mensaje a la pequeña, la cual consideraba como su compañía desde el cielo.

La creadora de contenido ubicó unas palabras en el pie de foto, mostrando cómo lidiaba con la pérdida y la ausencia de la niña. De hecho, enmarcó el papel de Dios, asegurando que él sabía la razón de esta partida.

“Te amamos mucho princesita, cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí, lo mejor que me pasó fuiste tú sin duda. Feliz de poder haberte conocido. Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera a él y bueno, solo él sabe nuestro destino”, escribió en la publicación, donde hubo todo tipo de reacciones.