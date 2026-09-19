Jorge Rausch volvió a dejar uno de los momentos más llamativos de MasterChef Celebrity Colombia.

Durante el capítulo de este viernes 18 de septiembre, el chef entregó cinco de sus tradicionales cachetes a integrantes del equipo rojo, un reconocimiento que llamó la atención dentro de la competencia.

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El equipo rojo recibió cinco cachetes de Jorge Rausch durante el reto por equipos

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a ponerse a prueba este viernes con un reto por equipos que exigió organización, rapidez y coordinación entre los participantes.

La prueba tenía una exigencia concreta: cada grupo debía preparar un menú de dos platos con el arroz como protagonista.

Para cumplir con el reto, los concursantes tuvieron 60 minutos y acceso libre a la despensa.

En medio de la jornada, el equipo rojo, compuesto por Paotips, Sebas, Voctor, Emanuel y Tutio, consiguió destacarse ante el jurado.

Con un arroz cosecha especial y un muy buen postre, los integrantes del equipo rojo lograron superar las expectativas de los jurados. “Para mí, simplemente sensacional”, afirmó Nicolás de Zubiría en el momento de la degustación del plato.

A pesar de que el plato fuerte no obtuvo los mismos elogios, Emanuel y Tuto lograron dejar atrás el delantal negro.

El equipo rojo se destacó en el reto de MasterChef Celebrity y recibió cinco cachetes de Jorge Rausch por sus preparaciones. Foto: Canal YouTube RCN

Por otra parte, el hecho de no llevar productos en ollas para servir en el atril marcó de forma significativa la diferencia frente a los demás grupos.

Como recompensa al esfuerzo del equipo, Jorge Rausch sorprendió al entregar cinco cachetes, su tradicional gesto de aprobación cuando una preparación logra convencerlo.

El episodio también estuvo marcado por la tensión entre algunos participantes, quienes buscaban que sus platos brillaran gracias a la experiencia de los integrantes de cada grupo.

La situación mostró dos caras del reto: por un lado, la presión de trabajar contra el reloj y ponerse de acuerdo para sacar adelante las preparaciones.

Pese a que las preparaciones quedaron en su punto, solo un grupo superó las preparaciones de sus compañeros.

El gesto de Rausch cobró especial relevancia porque los cachetes son uno de los reconocimientos más recordados del programa.

Así, Emanuel y Tuto lograron quitarse el delantal negro y evitar ir a reto de eliminación, lo que hace que por una semana más puedan seguir haciendo parte de la cocina más grande de Colombia.

En contraposición, tanto el equipo verde como el amarillo deberán portar el delantal negro y enfrentarse en el próximo reto de eliminación.