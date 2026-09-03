El susto que obligó a Claudia Bahamón a alejarse de ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo habló más fuerte”

La competencia en la cocina más famosa de Colombia continúa noche tras noche, y los televidentes están pendientes de lo que pasa con los participantes, los diferentes retos y todo lo que deben hacer frente a los fogones para presentarle a los tres jurados.

La tensa y divertida escena entre Carmelo y Jorge Rausch en ‘MasterChef Celebrity’ por la ausencia de Claudia Bahamón

En los últimos capítulos, lo que ha llamado la atención de los televidentes y de los seguidores del reality culinario en redes sociales es la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón.

En varios retos, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch han estado solos en el escenario frente a las estaciones, teniendo a algunos de los participantes como reemplazo de la presentadora.

El influencer Emiro Navarro ha asumido el rol de presentador y también Emmanuel Restrepo con su personaje de Carmelo. Esto le ha dado un aire de diversión al programa que hasta los mismos jurados están disfrutando. Sin embargo, la razón detrás de la ausencia de Claudia no es motivo de gozo, pues tuvo problemas con su salud.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Claudia dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al dejarles claro que se encuentra bien, pero sí se tomó el tiempo de contar qué fue lo que pasó.

Claudia Bahamón confesó la razón por la que está ausente en ‘MasterChef Celebrity’

“¡Estoy bien! Tranquilos, estoy bien. A veces somos increíblemente responsables con todo y con todos… menos con nosotros mismos (este es el gran aprendizaje)”, escribió al inicio de la publicación.

En su mensaje, dejó ver que estaba cumpliendo con sus obligaciones, y aunque no puso mucho cuidado a lo que estaba sintiendo, tuvo que parar cuando ya su cuerpo empezó a sentirse mal: “Cumplimos, trabajamos, corremos, cuidamos, seguimos… y se nos olvida escuchar el cuerpo. Hasta que el cuerpo habla más fuerte”. añadió.

En sus propias palabras, la presentadora contó que justo en un capítulo de eliminación, sintió algo muy feo en el pecho que la hizo detenerse en plena grabación e ir a urgencias para que la revisaran.

“Eso fue lo que me pasó en los capítulos que están viendo estos días de MasterChef. Hace varios meses, en plena grabación, tuve un episodio cardiovascular que me asustó mucho y me obligó a parar en plena eliminación (sí, el día que Milena tuvo que salir), ir a urgencias y, sobre todo, cuidarme”, contó.

Se sabe que este programa fue grabado hace meses y la presentadora manifestó que hoy en día se siente mucho mejor de salud.

“Hoy, meses después, estoy bien y puedo mirar ese momento con certeza: nada de lo que hacemos es más importante que estar bien para poder hacerlo”, señaló.

Así reaccionó Claudia Bahamón al conocer a ‘su reemplazo’ en ‘MasterChef Celebrity 2026’

Por último, habló de los reemplazos que ha tenido, afirmó que los televidentes seguirán divirtiéndose mucho en MasterChef Celebrity y afirmó que va a volver a su rol: “Yo prometo volver… no les adelanto cuándo, pero tuvo que ser hasta que mi cuerpo me dijo que era el momento”, concluyó.