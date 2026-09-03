Fuerte agarrón de Leo Castro con un hincha de Santa Fe: video causa indignación en Millonarios

Millonarios cayó en el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe (3-2) y agudizó su incómoda situación tras la salida de Fabián Bustos.

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Mientras esperan por el nombramiento de Alberto Gamero como nuevo DT, los hinchas albiazules han mostrado su indignación por un video viral en el que se muestra a Leonardo Castro cruzando palabras con un hincha de Santa Fe.

Todo sucedió a las afueras del Estadio El Campín, cuando Castro se disponía a subir al bus de Millonarios y fue increpado por el aficionado conocido en redes sociales como @ElSantiFe.

Durante la discusión se toca el tema del penal anulado a Millonarios por fuera de lugar. “¿Te quedaste con las ganas, no? Te quedaste con las ganas de patear", le dice el hincha identificado con prendas de Santa Fe.

Leo Castro, evidente molesto por la situación, le responde desde la puerta del autobús y custodiado por oficiales de la UDNMO, anteriormente conocida como ESMAD.

Entonces el HIJO DE MIL PUTAS que dijo que Leo no haría nada ..

¿Anoche lo encaró a la salida y salió con esto ?

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAAJAJAJJAAJJAJAJAJAJAHAHAHAHAHAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAJAHAHA



Cogidoooooooooooo puto

Enorme Leo 💙🤍 pic.twitter.com/GNLw4liwyI — Fabian Ayala  (@FabiRockr) September 3, 2026

Indignación en Millonarios

Cabe recordar que para este partido no se permitió el ingreso de hinchada visitante a El Campín, todo por cuenta de las sanciones que recibió la barra principal de Independiente Santa Fe tras los disturbios en el juego ante América de Cali.

Dentro del estadio no hubo desmanes durante el clásico capitalino; sin embargo, el video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los hinchas de Millonarios.

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Las críticas van dirigidas hacia el aficionado de Independiente Santa Fe que confrontó a Leo Castro en el momento de su salida y le soltó comentarios sobre lo sucedido en el partido.

La Dimayor y los clubes pertenecientes a la Liga BetPlay han hecho un llamado para evitar conductas de este tipo relacionadas al fútbol profesional colombiano. No obstante, en varios estadios se han presentado hechos de violencia que empañan el espectáculo.

Sumado a las sanciones recibidas por las hinchadas de Santa Fe y América en Bogotá, el pasado domingo se presentaron disturbios en el Estadio de Palmaseca tras el partido de Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga. En esos hechos no solo estuvieron implicados los hinchas del cuadro verdiblanco, sino que también resultó sancionado el técnico Pablo Peirano.

Leo Castro durante el clásico de Santa Fe vs. Millonarios Foto: Cristian Bayona

Millonarios no se ha pronunciado sobre lo sucedido a las afueras de El Campín y Leo Castro tampoco ha hecho comentarios al respecto. El video fue publicado en la noche del miércoles, pero ya no se encuentra en las redes sociales del hincha mencionado.

Hinchas de Santa Fe también han manifestado su desacuerdo con lo sucedido, pues el partido se llevó a cabo en total tranquilidad y no hubo reportes negativos por parte de las autoridades.