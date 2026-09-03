¿Se cayó? Dan razón por la que Alberto Gamero no ha sido oficializado como DT en Millonarios

Es cuestión de horas para que Alberto Gamero sea nuevamente presentado como entrenador de Millonarios.

Si bien aún no se ha oficializado, lo que quedan son pocos detalles. En las últimas horas, el periodista Alexis Rodríguez, de ESPN, fue quien informó lo que falta para que se produzca el anuncio definitivo.

Sobre los motivos que le han impedido a la directiva dar luz verde a las comunicaciones, el comunicador expuso en X: “Es cuestión de documentación y la idea es poder anunciarlo hoy mismo”.

Al parecer, el cuadro azul busca que, luego del clásico perdido vs. Independiente Santa Fe, Tito tenga al menos un par de entrenamientos al frente del plantel: “Para que pueda tener al menos dos entrenos antes de Pereira”.

El próximo compromiso de los albiazules será el domingo 6 de septiembre en condición de visita ante Deportivo Pereira. Dicho juego, válido por la fecha 9, está previsto iniciar sobre las 6:10 p. m.

Le dan un Millonarios clasificado

Gamero tiene la responsabilidad de poner a jugar mejor a Millonarios, pero además de eso, de mantener el lugar de privilegio en la tabla de posiciones donde lo dejó el DT anterior, Fabián Bustos.

A pesar de la derrota reciente en el clásico capitalino vs. Independiente Santa Fe (3-2), el elenco azul se mantiene en la parte alta de la tabla con 11 puntos luego de haber jugado siete partidos.

Dicha cantidad de unidades sumadas le permite soñar con una clasificación anticipada en caso de que promedie la misma cantidad de puntos en la segunda parte de la fase regular del Torneo Finalización.

La afición parece estar dividida a la hora de pensar en un segundo proceso con el samario al mando. Si bien en su primera etapa dejó tres títulos, las formas en que salió por allá para 2024 no dejaron un buen precedente.

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Lo que sí está garantizado es que Alberto Gamero pondrá a jugar mejor al embajador. Su estilo en los equipos en los que ha estado es el de hacerlos competitivos, exquisitos y de buen pie para gusto de los aficionados partidarios.

De Panamá por un segundo ciclo

Días atrás se reportó que Gamero estaba en Panamá siendo parte del panel de un evento deportivo junto a otros entrenadores como Reinaldo Rueda y Jaime de la Pava.

Una vez el DT colombiano se enteró del despido de Fabián Bustos, el estratega emprendió su vuelta al país para estar al tanto de la negociación que lo vincularía de nuevo con Millonarios.

Alberto Gamero en medio de su primer ciclo con director técnico de Millonarios Foto: NurPhoto via Getty Images

Hasta el momento no se han conocido detalles del contrato que tendrá, ni tampoco el dinero que recibirá; sin embargo, ya es un hecho que será presentado para asumir las riendas de un cuadro capitalino urgido por mejores resultados y títulos locales.

En su primer paso de cuatro años, Gamero logró ser campeón de Copa, Liga y Superliga. Fueron un total de 273 partidos dirigidos, 127 victorias, 75 empates y 71 derrotas.

Como saldo pendiente le quedó ser protagonista en torneo internacional, bien fuera Copa Libertadores o Sudamericana, respectivamente.