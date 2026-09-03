Nottingham Forest vs. Tottenham: canal y hora para el debut de Daniel Muñoz en su nuevo club

Este sábado, 5 de septiembre, Daniel Muñoz inicia su nueva era como jugador del Nottingham Forest. A través de su página oficial, el club anunció que el defensor colombiano está disponible para ser convocado por el técnico Oliver Glasner.

Richard Ríos se desahogó: esto dijo sobre su salida de Benfica y el acuerdo con Al-Ittihad

Muñoz, quien había hecho pretemporada con el Crystal Palace, llega en plenitud física para empezar a sumar minutos en la tercera jornada de la Premier League.

El partido de Nottingham Forest vs. Tottenham está programado para las 9:00 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Disney+.

Al mismo tiempo estarán disputándose otros cuatro partidos de la Premier: Manchester City vs. Coventry, Fulham vs. Crystal Palace, Brighton vs. Leeds United y Brentford vs. Sunderland.

Busca su primera victoria

Nottingham Forest llega necesitado de victorias a este compromiso frente a Tottenham. En la primera jornada perdió de local contra Leeds (0-1) y la semana pasada le sacó un empate a Liverpool en Anfield (2-2).

Oliver Glasner confía en que el fichaje de Daniel Muñoz le dará un plus por la banda derecha. El colombiano puede jugar en la posición de lateral derecho o carrilero gracias a sus buenas condiciones para aportar en fase ofensiva.

Nottingham se está acostumbrando a jugar con línea de tres defensores en el fondo y dos flechas por las bandas, sistema que le funcionó a Glasner para ser campeón de tres títulos con el Crystal Palace.

José Mourinho regañó a jugador del Real Madrid por mal comportamiento: “No estoy feliz”

Muñoz fue un pedido específico para esa tarea que, en este momento, está siendo cumplida por el nigeriano Ola Aina. En el partido pasado contra Liverpool quedó en evidencia la necesidad de un jugador con más credenciales en esa posición y el colombiano llega justo a tiempo para empezar a sumar de a tres en el campeonato.

Glasner tuvo mucho que ver en la decisión del defensor antioqueño. Aunque había otras posibilidades como Everton o Tottenham, el técnico austriaco lo convenció de volverse a juntar en otro club de la Premier League.

Daniel Muñoz firmó con el Nottingham Forest por tres temporadas. Foto: NFFC

“Creo que Glasner es especial; tengo una muy buena relación con él y logramos grandes cosas juntos; fue una etapa increíblemente especial. Siento un gran respeto y mucha admiración por lo que hizo en nuestro anterior club”, dijo el futbolista en su presentación oficial.

Muñoz considera que su nuevo DT es “un trabajador incansable, un ganador. Creo que eso influyó en la decisión que tomé: lo conozco y sé cómo trabaja, cómo son sus asistentes; todos comparten la misma mentalidad y yo estoy en la misma sintonía”.

¿Dónde ver Nottingham Forest vs. Tottenham?