Álvaro Montero elimina a Vélez y le da la clasificación a Boca Juniors en la Copa Argentina

Boca Juniors estuvo cerca de quedar eliminado en los 90 minutos, pero el arquero colombiano Álvaro Montero se vistió de héroe en la definición por penales y condujo al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina al imponerse 4-3 a Vélez Sarsfield tras un empate sin goles.

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Durante buena parte del encuentro Boca Juniors fue el que dominó las acciones de ataque y dispuso de las mejores ocasiones para quedarse con la victoria, pero desmejoró en la definición y luego de los cambios, fue Vélez Sarsfield fue el que se arrimó al arco de Montero y tuvo el triunfo en los últimos minutos.

De hecho, el ‘Fortín’ tuvo una chance inmejorable ya en tiempo de descuento, cuando el arquero Álvaro Montero le cometió penal a Simón Escobar, pero Dilan Godoy (90+1′) estrelló su tiro en el poste derecho. Ya el guajiro hacía méritos para ser el héroe de la noche.

Montero se luce en la Copa Argentina Foto: Getty Images

Ya en la definición por penales, Montero se lució al atajar los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, mientras que por Boca anotaron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y el chileno Carlos Palacios, y el único que erró fue el ecuatoriano Enner Valencia, quien todavía no pudo anotar desde su llegada al club Xeneize.

Montero, más titular que nunca en Boca

Llegado hace un par de meses a Boca, Montero ya había sido decisivo en otra dramática definición por penales para el Xeneize, cuando eliminó al chileno O’Higgins en la Copa Sudamericana, en los octavos de final. Eso le permitió al gigante argentino citarse con Sao Paulo en un gran clásico del fútbol sudamericano, donde el guardameta de la Selección Colombia tiene más posibilidades de brillar.

MONTERO SE LUCIÓ CON DOS PENALES ATAJADOS Y CELEBRÓ CON LA HINCHADA DE BOCA



Álvaro tuvo una gran actuación en la tanda ante Vélez y metió al Xeneize en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/jZgcczNUFv — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Vale resaltar que Boca Juniors es cuatro veces campeón de la Copa Argentina y ahora se enfrentará en los cuartos de final con Racing de Avellaneda, que viene de eliminar a Belgrano de Córdoba.

En ‘La Academia’, Montero se enfrentará con su compatriota Duván Vergara, con el que también tuvo duelo en Colombia cuando Álvaro estaba en Millonarios y el volante en América de Cali.

La fase de cuartos de la Copa Argentina se completa con los partidos Deportivo Riestra-Banfield, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Platense-Estudiantes de La Plata. River Plate, eliminado la semana pasada a manos de Santa Fe en la Copa Sudamericana, también quedó fuera del torneo argentino.