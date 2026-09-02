Emerson Rivaldo deleita al FPC con espectacular golazo: Millonarios sufre la ley del ex con Santa Fe

Un golazo sacudió el clásico entre Santa Fe y Millonarios, este miércoles 2 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Santa Fe le remontó el clásico a Millonarios

Además de que fue un verdadero partidazo, los asistentes al estadio, y los televidentes, pudieron ver uno de los golazos que se han anotado en Colombia en los últimos días. El autor fue Emerson Rivaldo Rodríguez.

Ocurrió sobre los 71′ del segundo tiempo. Emerson recién había ingresado sobre los 64′ por Maximiliano Lovera, y le bastaron solo 13 minutos en cancha para dejar una verdadera obra de arte en el coloso de la 57.

Rivaldo, que es el más reciente refuerzo de Santa Fe para este segundo semestre de 2026, remató de media distancia y la clavó en el ángulo derecha del portero de Millonarios, Javier Burrai. Fue el 3-1 parcial a favor de los cardenales.

¡ESTÁS LOCO, EMERSON RIVALDO RODRÍGUEZ! Zapatazo tremendo y el atacante pone el 3-1 para Santa Fe. #LALIGAxWIN 🦁⚽🔴🔥 pic.twitter.com/axK8Th63sK — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2026

¿La particularidad, además del golazo? Se trata de la ley del ex, es decir, Rivaldo le anotó a un equipo donde jugó antes. Concretamente, es recordado por su paso en Millonarios, donde luego pudo dar el salto al fútbol internacional.

Numerosas reacciones se dieron tras la anotación santafereña. Sin embargo, tan solo dos minutos después, a los 73′, Millonarios puso el el 3-2 y obligó a los cardenales a cuidar el resultado que tenían a favor.

No obstante, no hubo tiempo para más. Independiente Santa Fe se quedó con el clásico, gracias a ese golazo del 3-2 que puso Emerson Rivaldo, y suma tres puntos de oro que lo meten en la pelea por entrar a los ocho.

⏱️90+6’ ¡Finaaaaal 🦁! Victoria del Leon en el Clásico Capitalino de la Fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 😍🇮🇩



Santa Fe 3-2 Millonarios pic.twitter.com/Uz0bsXrVWt — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 3, 2026

Datos generales que dejó el Santa Fe vs. Millonarios

Marcador final : Santa Fe 3 - 2 Millonarios

: Santa Fe 3 - 2 Millonarios Fecha : 16 de la Liga BetPlay - 2 de septiembre de 2026

: 16 de la Liga BetPlay - 2 de septiembre de 2026 Estadio : Nemesio Camacho El Campín

: Nemesio Camacho El Campín Alineaciones titulares:

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Jáder Obrian, Jhojan Torres, Daniel Alejandro Torres, Maximiliano Lovera, Franco Fagúndez; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Francisco Chaverra, Rodrigo Ureña, Leonai Souza; Daniel Felipe Ruiz, Leonardo Castro. DT: Omar Rodríguez (encargado).