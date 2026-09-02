Santa Fe vs. Millonarios: inteligencia artificial pronostica marcador final para el clásico

Este miércoles, 2 de septiembre, Santa Fe y Millonarios juegan una edición más del clásico capitalino en el estadio El Campín de Bogotá. Será válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-ll, tratándose de un compromiso adelantado.

Son equipos que llegan con realidades muy diferentes, pero con la misma intención de quedarse con los tres puntos. Por eso, la inteligencia artificial (IA) analizó el juego y reveló cuál será el marcador definitivo, tomando en cuenta el presente que ostenta cada equipo.

La IA pronostica empate 1-1 entre Santa Fe y Millonarios este miércoles. Así las cosas, la salida del técnico Fabián Bustos de Millonarios no afectaría por completo al plantel, que tampoco le dejaría a merced el clásico al cardenal.

Imagen del último clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe (2026-l). Foto: Lina Gasca / Colprensa

¿Por qué la IA pronostica empate 1-1 entre Santa Fe y Millonarios?

Gemini argumentó por qué pronosticó un empate 1-1 entre leones y embajadores: “El contexto deportivo de ambos equipos inclina la balanza hacia la paridad: Millonarios llega en la parte alta de la tabla con 11 puntos, pero afronta el reto emocional e táctico de jugar con un cuerpo técnico interino tras la abrupta salida de Fabián Bustos horas antes del encuentro. Por su parte, Santa Fe viene más urgido de victorias en el torneo, aunque recupera piezas clave en la parte ofensiva y defensiva que le darán el impulso necesario para equilibrar las acciones en El Campín”.

Finalmente, cerró con: “Con la necesidad cardenal de sumar y las dudas por la transición en el banco azul, se prevé un partido disputado en mitad de cancha, tenso y con oportunidades repartidas que dejarán divididos los puntos en Bogotá”.

Santa Fe sí disputa torneos internacionales en este segundo semestre de 2026, mientras que Millonarios no. De hecho, el león, hace una semana (miércoles 26 de agosto) tuvo una gesta histórica y eliminó a River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires, de la Copa Sudamericana.

Millonarios, por su parte, y más allá del clásico, está en un proceso de cambios otra vez. Ahora la expectativa está puesta en que la dirigencia encuentre un técnico ideal, que los pueda volver a sacar campeones.

Definido el nuevo técnico de Millonarios: se reunieron en Bogotá y llegaron a un acuerdo

¿Quién va a ser el nuevo técnico de Millonarios?

A falta de confirmación oficial, el nuevo entrenador de Millonarios sería nuevamente Alberto Gamero. La prensa cercana al cuadro albiazul, como el periodista Guillermo Arango, afirma que las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo, siendo el samario el último que lo sacó campeón (2023-l).