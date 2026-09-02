Cae ‘in fraganti’ una banda internacional de autos de lujo robados: esta era su modalidad

En Cataluña, la Policía capturó a una presunta banda internacional que se dedicaba al robo de carros de lujo en Europa. Este logro se dio en medio de una operación de los señalados que haría parte de su entramado ilegal.

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Históricamente, el tráfico ilegal de vehículos de lujo ha sido un negocio ilegal altamente lucrativo en Europa y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha estimado pérdidas de más de 1.500 millones de euros anuales.

La tasa media de recuperación de vehículos comunes en el continente supera el 50 %, pero en el segmento de hiperdeportivos y SUV de lujo cae a menos del 15 % si las autoridades no actúan durante las primeras 48 horas. Esto se debe a que se ha identificado un alto nivel de organización por parte de los delincuentes, que incluye operaciones internacionales en la región.

Autos de lujo en Europa Foto: In Pictures via Getty Images

Una de las modalidades más recurrentes en la región es la clonación de identidad. Esta consiste en que los delincuentes copian la información de un vehículo legal en circulación, como el número de bastidor o VIN, la matrícula y la documentación, y con ella roban un coche idéntico en modelo y color. Posteriormente, graban el VIN clonado y fabrican documentos falsos para venderlo en el mercado de segunda mano.

El más reciente golpe propinado por el Grupo de Investigación de Documentación (GRD) de los Mossos d’Esquadra deja al descubierto los sofisticados métodos de una red que lograba blanquear o clonar vehículos robados en varios países del continente.

Un Maserati: el principio del fin de la banda

La captura de esta organización se dio luego de que los investigadores localizaran e intervinieran un Maserati Levante Modena que había sido robado en el extranjero. El GRD llevó a cabo la investigación que comenzó a tomar forma tras la detección de inconsistencias administrativas durante la inspección de la documentación de importación para un Maserati Levante Modena que se pretendía matricular en España.

Los investigadores descubrieron que el vehículo había sido robado en Italia y que para el trámite se utilizó un permiso de circulación italiano oficial que había sido hurtado “en blanco” y posteriormente diligenciado con datos falsos.

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El automóvil ya había sido vendido a un establecimiento de compraventa de vehículos en la localidad de Gandía (Valencia), cuyos propietarios actuaron de buena fe sin conocer el origen ilícito del automotor.

A medida que las autoridades avanzaron en varios municipios de España, desenredaron una serie de complejas modalidades delictivas empleadas por la banda: cédulas falsas, fraude fiscal y falsos robos.

Por el momento, la operación deja como saldo la detención de un hombre de 51 años en Figueres, imputado por los delitos de falsificación documental, receptación de vehículos sustraídos, estafa y blanqueo de capitales. La policía mantiene la investigación abierta y no descarta nuevos arrestos a medida que se analiza la trazabilidad del resto del material incautado.