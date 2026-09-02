Querida actriz de ‘El chavo del 8’ fue ingresada de emergencia al hospital

La actriz mexicana Rosa Esther Gómez Bouchot, conocida artísticamente como Rosita Bouchot, generó preocupación entre sus seguidores tras dar a conocer que fue ingresada de emergencia a un centro médico y que deberá someterse a un procedimiento quirúrgico.

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La noticia se confirmó a través de las redes sociales oficiales de la intérprete, dos días después de haber celebrado su cumpleaños número 75.

Por medio de una fotografía difundida en sus redes, la actriz se mostró desde la cama de un hospital, vistiendo bata y con una vía intravenosa canalizada en el brazo. A través del mensaje que acompañó la imagen, Bouchot transmitió tranquilidad sobre su disposición de ánimo, aunque solicitó el apoyo de su comunidad.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas sus bendiciones son bienvenidas”, expresó la actriz en la publicación. En el mismo texto, detalló el horario programado para su intervención: “Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer. ¡Gracias!”.

Hasta el momento, la artista ha preferido mantener en estricta reserva los detalles específicos sobre el diagnóstico médico que motivó su hospitalización, así como la detalles del procedimiento quirúrgico al que fue sometida.

Nacida el 30 de agosto de 1951 en la Ciudad de México, Rosita Bouchot cuenta con una trayectoria artística que supera los 50 años en la industria del entretenimiento. Su debut en la gran pantalla se produjo en 1972, marcando el inicio de una carrera polifacética que incluye participaciones en cine, teatro y televisión.

Su papel de mayor reconocimiento internacional llegó en 1975, cuando se integró temporalmente al elenco de El chavo del 8, la icónica producción creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Bouchot dio vida al personaje de Paty durante dos episodios de ese año, convirtiéndose en una de las distintas actrices que encarnaron a la sobrina de Doña Edwiges, La Bruja del 71 y objeto de afecto del protagonista.

Más allá de su paso por las producciones de Gómez Bolaños, Bouchot ha mantenido una presencia constante en la televisión mexicana a lo largo de las décadas.

Su videografía incluye créditos en producciones cinematográficas y televisivas como Un castillo de amor, La otra yo, Las dos caras del diablo, Chantaje al desnudo, Tres huasnacos y Un asesino anda suelto.

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En años recientes, la intérprete ha formado parte de diversos unitarios de Televisa, entre los que destacan La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

En marzo de 2024, la trayectoria de la actriz fue reconocida institucionalmente al recibir un doctorado honoris causa en México, distinción otorgada por sus aportes al ámbito cultural y social del país. Se espera que en las próximas horas se conozca un parte médico oficial sobre su recuperación tras la intervención.