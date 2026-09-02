Yina Calderón iniciará proceso de adopción: habló de su deseo de ser madre

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que está pensando en iniciar un proceso de adopción para cumplir uno de sus mayores deseos, convertirse en madre. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 habló sobre el tema durante una reciente transmisión en vivo.

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En medio de la conversación con sus seguidores, la creadora de contenido se refirió directamente a sus planes personales y aseguró que ya está considerando dar este importante paso en su vida.

“Ya estoy pensando en iniciar mi proceso de adopción para ser mamá”, expresó Yina Calderón durante la conexión realizada a través de su cuenta oficial de TikTok.

La declaración llamó la atención de los millones de personas que siguen su contenido en vivo, pues la influenciadora habló abiertamente sobre la posibilidad de iniciar el proceso para adoptar a un menor y convertirse en madre.

Hasta el momento, Yina Calderón no ha entregado más detalles sobre cuándo comenzaría formalmente el trámite ni sobre las condiciones que tendría en cuenta durante el proceso. Sin embargo, sus palabras dejaron claro que la maternidad es una posibilidad que contempla seriamente.

La creadora de contenido ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir diferentes aspectos de su vida y responder a las preguntas de sus seguidores. Tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2, su nombre continuó generando conversación entre los seguidores del entretenimiento nacional.

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Ahora, sus declaraciones sobre la adopción abrieron un nuevo capítulo en torno a su vida personal. La posibilidad de convertirse en madre representa un cambio importante para la empresaria e influenciadora, quien decidió compartir públicamente este deseo con su comunidad, tema del que no había hablado con anterioridad.

En redes sociales, su público reaccionó y, por medio de los comentarios, recordó que la adopción es un proceso que implica diferentes etapas y requisitos establecidos para poder llevarse a cabo, los cuales Yina Calderón deberá tener en cuenta antes de avanzar oficialmente con el trámite.