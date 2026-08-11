Yina Calderón reveló la decisión que tomó tras el terremoto en Colombia y envió contundente mensaje

El fuerte terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto generó preocupación entre miles de ciudadanos y también provocó reacciones de diferentes figuras públicas.

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Una de ellas fue Yina Calderón, quien utilizó sus redes sociales para contar cómo se enteró del movimiento sísmico y, además, poner sus plataformas a disposición de quienes necesiten ayuda.

La empresaria explicó que no sintió el terremoto, pues se encontraba dormida en el momento en que ocurrió. Según relató, se despertó después de encontrar varias llamadas perdidas de sus familiares, quienes intentaban comunicarse con ella para saber si estaba bien.

“En verdad es un momento muy difícil por el cual está pasando nuestro país”, expresó Calderón al referirse a la situación que enfrentaron diferentes comunidades tras el movimiento telúrico.

La creadora de contenido reconoció que todavía no sabe si sentirse agradecida por no haber vivido el momento mientras estaba despierta, teniendo en cuenta la magnitud del susto que experimentaron muchas personas.

Más allá de contar su experiencia, Yina decidió convertir sus redes sociales en un canal para ayudar a quienes estén atravesando dificultades como consecuencia de la emergencia.

Por ello, pidió a sus seguidores que le envíen información sobre personas que estén siendo buscadas, familias que necesiten apoyo o casos en los que se requieran suministros y donaciones.

La empresaria aseguró que está dispuesta a compartir este tipo de información para contribuir a que llegue a más personas y facilitar la búsqueda de familiares o posibles ayudas.

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Su reacción también estuvo acompañada de una reflexión sobre la fragilidad de la vida. El terremoto, según manifestó, la llevó a pensar en que existen situaciones que pueden cambiar la vida de una persona en cuestión de segundos.

“Ahí es donde uno piensa y dice: ‘Parce, Dios tiene la vida de nosotros en sus manos y nos la arrebata cuando él quiera’”, afirmó.