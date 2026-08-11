Harry Styles sorprendió a Colombia tras el terremoto: su inesperado gesto en pleno concierto

Harry Styles protagonizó un emotivo momento durante uno de sus recientes conciertos en México, donde sorprendió al público al dedicar unas palabras a Colombia, luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que se presentó en la mañana del 10 de agosto.

El artista británico se encontraba cerrando su presentación cuando decidió enviar un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores latinoamericanos. En medio de la despedida, Styles expresó su cariño por la región y mencionó de manera especial a México y Colombia.

“Los amo con todo mi corazón. Viva México, viva Colombia. Viva Latinoamérica”, manifestó el cantante frente al público, provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

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Aunque se trató de un gesto breve, las palabras del intérprete fueron ampliamente celebradas en redes sociales, sobre todo por sus seguidores colombianos, quienes destacaron que haya tenido presente al país en medio de la situación que se vive en la actualidad.

El terremoto generó preocupación en diferentes zonas de Colombia y dejó numerosas imágenes y testimonios de ciudadanos que sintieron el fuerte movimiento. En ese contexto, cualquier mensaje de apoyo proveniente de figuras reconocidas comenzó a adquirir especial significado para los usuarios en redes sociales.

Tras dedicar sus palabras a Latinoamérica, Styles continuó con su despedida y agradeció a quienes asistieron al espectáculo.

“Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias”, dijo el cantante antes de abandonar el escenario.

El momento no tardó en circular en plataformas digitales, donde varios fanáticos compartieron fragmentos del concierto y resaltaron la mención a Colombia. Para sus seguidores, el mensaje de Styles fue un pequeño, pero significativo gesto de solidaridad en un momento de preocupación para el país.

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Como era de esperarse, los fanáticos del exintegrante de One Direction se pronunciaron a través de la sección de comentarios y destacaron la mención en medio de su gira Together, Together Tour, la cual acompaña el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco.

“Hermoso”; “Eres genial y un crack”; “Gracias desde Colombia”; “Bellísima persona”; “Nosotros también te amamos con todo nuestro corazón”; “Eres el mejor de todos” y “Gracias, Harry” son algunas de las palabras que se leen.