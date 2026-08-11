¿Por qué tembló tan fuerte? El Servicio Geológico Colombiano responde las cinco preguntas clave sobre el terremoto

Tras el fuerte terremoto que azotó a Colombia este lunes 10 de agosto, en varios ciudadanos han despertado diversas dudas sobre el acontecimiento. Por esto, el Servicio Geológico Colombiano ha compartido a través de su canal oficial un video en el que se responden las inquietudes que más se repiten entre las personas sobre el sismo.

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Estas preguntas fueron respondidas por el coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, Freddy Tovar, con la intención de informar oportunamente a los colombianos y despejar las mayores dudas de esta catástrofe.

¿Por qué suele temblar en la región pacífica de Colombia?

El funcionario comienza resaltando que es importante recordar que Colombia se encuentra en una zona sísmicamente activa, por lo que se pueden presentar este tipo de fenómenos a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, en la zona del Pacífico se encuentran la placa de Nazca y la placa suramericana, en las que ocurre un proceso de subducción, lo que significa que una placa se hunde bajo la otra.

Este acontecimiento causa que se acumule energía que, en algún punto, se libera, situación que conocemos como sismo y que fue la que causó el terremoto de la mañana del lunes.

¿Por qué se sintió tanto?

A pesar de que este movimiento telúrico se presentó a más de 80 kilómetros de profundidad, fue sentido por gran parte del país. Tovar explicó que esto se debe a la gran magnitud que tuvo, ya que, al ser tan fuerte, toda la energía no se alcanza a disipar bajo tierra, lo que provoca que se evidencie la fuerza del sismo en gran parte del territorio nacional.

¿Las réplicas pueden predecirse?

El SGC aclaró que, hasta el día de hoy, la ciencia no tiene ninguna herramienta o tecnología que permita hacer esto. Sin embargo, Colombia cuenta con una red sismológica de 200 estaciones que se encargan de monitorear estos fenómenos, con el fin de informar correctamente sobre la situación y dar la atención correspondiente.

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¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Esto se debe a que el país cuenta con fallas geológicas activas, las cuales acumulan energía constantemente, liberándola posteriormente en sismos. Se estima que al mes se pueden registrar 2.500 eventos de este tipo, la mayoría de los cuales no son percibidos debido a su poca magnitud.

¿El sismo reciente tiene que ver con las emisiones de ceniza del volcán Puracé?

Tovar afirma que estos hechos no están relacionados, ya que corresponden a procesos geológicos diferentes que no tienen mucho que ver entre ellos, por lo que, hasta el momento, no existe alguna confirmación de que el reciente terremoto sea el causante de este acontecimiento.