La emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país también elevó la presión sobre los servicios de salud en Chocó.

En Quibdó, la nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís difundió un llamado de ayuda para conseguir medicamentos, equipos e insumos que considera necesarios para afrontar la atención derivada de la emergencia.

El hospital hizo un llamado urgente

A través de sus redes sociales, el Hospital San Francisco de Asís publicó un mensaje identificado como “SOS Quibdó”.

En él solicita apoyo y presenta un listado de los elementos que considera más urgentes.

En la publicación, la institución explica que busca aprovechar la posibilidad de recibir estos suministros para fortalecer su capacidad de respuesta.

El listado que circula en redes sociales ha sido recogido por varios medios de comunicación.

Sin embargo, para efectos periodísticos, el dato central puede atribuirse directamente al hospital porque existe una publicación de la propia institución en la que se hace el llamado y se habla de los elementos más urgentes que necesita.

La solicitud se produce después del fuerte terremoto registrado el 10 de agosto, que afectó especialmente al departamento del Chocó y dejó personas heridas y daños en diferentes municipios.

El hospital de Quibdó se convirtió en uno de los puntos de atención de la emergencia.

Atención



Este es el listado de medicamentos e insumos prioritarios que necesita la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís Quibdó 👇🏼 @AnaVesga_G @asocientificas @scarecolombia @CamiloPrietoVal pic.twitter.com/RL0zUYHf3X — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) August 11, 2026

Hospital de Quibdó solicita medicamentos e insumos prioritarios tras el terremoto en Chocó

En medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al Chocó, el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó hizo un llamado para conseguir medicamentos e insumos necesarios para fortalecer la atención de los pacientes.

El listado incluye antibióticos, analgésicos, medicamentos para urgencias y cuidados críticos, además de materiales médicos y quirúrgicos.

Según el listado publicado por varios medios a partir de la solicitud del Hospital San Francisco de Asís, entre los medicamentos que se solicitan se encuentran:

Amikacina y amoxicilina: antibióticos utilizados para tratar diferentes infecciones bacterianas.

antibióticos utilizados para tratar diferentes infecciones bacterianas. Amiodarona: medicamento utilizado en el manejo de determinadas alteraciones del ritmo cardíaco.

medicamento utilizado en el manejo de determinadas alteraciones del ritmo cardíaco. Amlodipino: utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares.

utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Alteplasa: medicamento trombolítico utilizado en situaciones médicas específicas para disolver coágulos.

medicamento trombolítico utilizado en situaciones médicas específicas para disolver coágulos. Ondansetrón: empleado para prevenir y controlar náuseas y vómitos.

empleado para prevenir y controlar náuseas y vómitos. Paracetamol inyectable: analgésico y antipirético para el manejo del dolor y la fiebre.

analgésico y antipirético para el manejo del dolor y la fiebre. Piperacilina/tazobactam: antibiótico de amplio espectro utilizado para tratar infecciones bacterianas graves.

antibiótico de amplio espectro utilizado para tratar infecciones bacterianas graves. Propofol: anestésico utilizado principalmente en procedimientos quirúrgicos y para la inducción o mantenimiento de la anestesia.

anestésico utilizado principalmente en procedimientos quirúrgicos y para la inducción o mantenimiento de la anestesia. Salbutamol: utilizado para aliviar el broncoespasmo y las dificultades respiratorias.

utilizado para aliviar el broncoespasmo y las dificultades respiratorias. Vancomicina: antibiótico empleado para determinadas infecciones bacterianas graves.

antibiótico empleado para determinadas infecciones bacterianas graves. Tramadol: analgésico utilizado para el tratamiento del dolor.

analgésico utilizado para el tratamiento del dolor. Sulfato de magnesio: tiene diferentes usos médicos, entre ellos situaciones obstétricas y determinadas alteraciones electrolíticas.

tiene diferentes usos médicos, entre ellos situaciones obstétricas y determinadas alteraciones electrolíticas. Vitamina K1 y warfarina: medicamentos relacionados con la coagulación y el manejo de trastornos trombóticos, aunque tienen funciones distintas.

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El documento también contempla suero antiofídico polivalente, así como medicamentos y elementos destinados a anestesia, cirugía, urgencias y atención de pacientes críticos.

Entre ellos figuran ketamina, fentanilo, succinilcolina, norepinefrina y propofol.