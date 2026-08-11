Pereira confirmó la muerte de 72 personas tras el terremoto en Colombia el 10 de agosto

La Alcaldía de Pereira, capital del departamento de Risaralda, entregó una actualización oficial sobre los daños generados por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto. El reporte de las autoridades confirmó la muerte de 72 personas, mientras que 37 ciudadanos permanecen en calidad de desaparecidos y 15 personas se encuentran atrapadas.

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En relación con el estado de las construcciones en la capital risaraldense, los organismos de control contabilizaron 66 edificaciones con colapso total y 26 con colapso parcial. El movimiento telúrico generó además afectaciones en cientos de viviendas particulares y desencadenó tres incendios que fueron controlados por el Cuerpo Oficial de Bomberos.

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Frente al avance de los operativos en los frentes de trabajo, la Alcaldía de Pereira precisó: “Tras las labores de escucha en las zonas críticas, hoy se inicia una intervención de búsqueda profunda que incluye la construcción de túneles para acceder a las áreas de rescate”.

Despliegue operativo y medidas decretadas en la ciudad

Para adelantar las maniobras de localización de ciudadanos, la administración local coordinó la presencia de 267 rescatistas en el área urbana. A este contingente de profesionales se sumará el arribo de 79 especialistas adicionales procedentes de distintas regiones del país para reforzar los turnos de remoción de escombros.

De manera paralela, la administración municipal adoptó decisiones de orden público para facilitar la movilidad de los vehículos de emergencia. Entre las disposiciones vigentes se incluyó la suspensión de clases en colegios, la restricción de día sin carro durante dos jornadas consecutivas y un esquema de toque de queda nocturno.

Respecto a los canales habilitados para la comunidad, la Alcaldía de Pereira informó: “La Cruz Roja activó la línea telefónica 316 478 1821 para la recepción de reportes sobre ciudadanos que continúan sin ser localizados”.

Albergues, centros de acopio y donaciones

A esta hora el PMU reporta el siguiente balance con presencia del Ministro del Interior Rodrigo Lara



1. Fallecidos 66

2. 11 Desaparecidos reportados

3. Heridos 6

4. Atrapados 53

5. Estructuras colapsadas en total 58



Acompañamiento Inmediato del Gobierno Nacional



El… — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 11, 2026

Para dar cobertura a la población afectada, la Alcaldía de Pereira dispuso como albergues temporales el Coliseo Mayor, el Parque El Vergel, el Parque El Oso, el Estadio Mora Mora, el Parque Olaya Herrera y la Plaza de Ferias. Por su parte, el bioparque Ukumarí habilitó servicios de urgencias veterinarias para la atención de animales de compañía.

En materia de recepción de ayudas humanitarias, la administración local activó los Centros de Desarrollo Empresarial en las zonas de Parque Industrial, 2.500 Lotes, Tokio, Consota, Kennedy, Ormazá y San Nicolás. Asimismo, la Sociedad de Mejoras de Pereira dispuso la cuenta de ahorros Bancolombia 27000000533 para la recolección de aportes económicos.