Conmovedor video muestra cómo los médicos y enfermeras de Armenia evacuan a los niños hospitalizados durante el terremoto

En medio de las escenas de dolor y miedo que se han publicado sobre el terremoto que vivió el país este lunes, también se han conocido imágenes conmovedoras de la solidaridad y el heroísmo de los colombianos.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: últimas noticias de Cali, Pereira, Manizales y Chocó

Un video que ha circulado en redes sociales muestra lo que se vivió en un hospital en Armenia. Allí se ve el duro impacto del movimiento telúrico, que tuvo como epicentro 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫 en Chocó y que duró 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟗𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮ndos.

En las imágenes se ve a las enfermeras y médicos cargando a los niños pequeños para poder evacuar y sosteniendo a las personas de la tercera edad, pues era tal el movimiento que muchos amenazaban con caerse.

El cuerpo médico sale de manera ordenada y llama a la calma a quienes viven esta tragedia desde el hospital. “Amor, espera”, “Calma”, son las palabras de aliento que se oyen.