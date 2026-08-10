Armenia, que estuvo incomunicada tras el terremoto de este lunes, entregó balance preliminar de los daños causados

¿Qué pasó con Armenia? Esa era una de las preguntas que más se hacían los colombianos este lunes 10 de agosto, luego del terremoto de las 7:34 a. m., que tuvo por epicentro San José del Palmar, en Chocó.

La incertidumbre caía sobre la llamada Ciudad Milagro, no solamente por las graves afectaciones que sufrió en el terremoto de enero de 1999, sino por los daños que se iban reportando en Manizales, Pereira y Cali, ciudades que la rodean.

El terremoto causó el colapso de infraestructura en diferentes regiones de Colombia. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Hacia las 7:30 p. m., la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) entregó un balance preliminar que hablaba de 132 personas fallecidas y más de 570 heridas. Del total, 87 muertes y 483 lesionados se registran en ciudades capitales, según el informe.

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Quibdó, Cali, Manizales y Pereira, efectivamente, estaban reportadas como las ciudades capitales con más víctimas mortales.

Armenia, con un balance de heridos también alto, no registró personas fallecidas durante la emergencia.

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Hacia las 4:00 p. m., el secretario de Gobierno de esa ciudad, Carlos Arturo Ramírez, entregó un reporte y reiteró el compromiso de las autoridades de continuar acompañando a las comunidades y atendiendo las situaciones que se presenten.

Según indicó en las redes sociales del municipio, se reportan 240 viviendas afectadas y 174 personas heridas. “La buena noticia es que continuamos sin víctimas mortales”, indicó.

Imágenes de la emergencia generada por el terremoto en Colombia. Foto: API.

Además, el funcionario anunció toque de queda en esa ciudad desde hoy a las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. de este martes 11 de agosto, como medida de seguridad para la ciudadanía.

Un informe de Asocapitales indicó que en esa ciudad colapsaron cinco edificios, hubo 40 afectaciones estructurales, entre ellas una en la torre de control y en la pista del aeropuerto El Edén, cuya operación fue suspendida por Aerocivil, y hubo daños registrados en la infraestructura del acueducto.

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El presidente Abelardo De La Espriella visitó Quibdó y Cali, y desde allí habló de 188 personas desaparecidas, también de cómo apoyará al Chocó con ayudas para enfrentar las afectaciones.

“Ya se han dispuesto los recursos económicos inmediatos y la ayuda humanitaria para respaldar a las más de 1.400 familias y personas damnificadas (en Chocó). Los heridos y quienes requieren atención médica prioritaria están siendo trasladados a Medellín con toda la capacidad hospitalaria disponible. Además, se implementarán subsidios temporales de arriendo para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas. Nuestra prioridad es y seguirá siendo la vida y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo en la red social X.