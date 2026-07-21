¿Va a llover? Conozca el pronóstico del clima para las principales ciudades este 21 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer su reporte diario sobre el clima de hoy, 21 de julio, en el que se evidencia cómo estará el panorama meteorológico del país durante las próximas 24 horas.

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Para Bogotá, se espera que en las horas de la madrugada el cielo se mantenga nublado, con probabilidad de lloviznas sobre el sur y norte de la ciudad y una temperatura mínima de 11 °C. Sin embargo, en horas de la tarde predominará el tiempo seco con un cielo parcialmente nublado, sin que se descarten lluvias ligeras, especialmente en las localidades de Chapinero, Suba, Fontibón, Engativá y Usaquén. La temperatura máxima estimada será de 20 °C.

Clima en las principales ciudades del país:

Barranquilla: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con posibles lluvias ligeras en la mañana. (T. máx.: 33 °C).

Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con posibles lluvias ligeras en la mañana. (T. máx.: 33 °C). Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas durante la mañana. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas durante la mañana. (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en la mañana y la tarde. (T. máx.: 28 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en la mañana y la tarde. (T. máx.: 28 °C). Medellín: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas en horas de la mañana y tarde. (T. máx.: 26 °C).

Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas en horas de la mañana y tarde. (T. máx.: 26 °C). Tunja: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado; son posibles lloviznas en la mañana. (T. máx.: 18 °C).

Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado; son posibles lloviznas en la mañana. (T. máx.: 18 °C). Cali: Se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 30 °C).

Se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 30 °C). Popayán: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con posibles lluvias ocasionales en la mañana. (T. máx.: 25 °C).

Por otro lado, en la región Caribe se presentarán condiciones de cielo entre ligeramente nublado y parcialmente nublado, con precipitaciones entre ligeras y moderadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y lloviznas ocasionales en los demás sectores.

En la región Pacífica prevalecerá el tiempo seco con cielo ligeramente nublado, aunque no se descartan precipitaciones en horas de la tarde y la noche, principalmente en sectores del Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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Por su parte, en la zona andina también se registrará tiempo seco con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, en el transcurso del día podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes, sobre todo en el occidente de Antioquia y el sur de Santander.

Finalmente, en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía el cielo permanecerá parcialmente nublado, con precipitaciones ligeras en departamentos como Arauca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Caquetá.

Este pronóstico del clima entregado por el Ideam refleja una tendencia de lluvias en varios puntos del territorio nacional, respaldada por las precipitaciones de intensidad moderada y fuerte registradas durante las últimas horas en buena parte del país.