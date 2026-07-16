Tras una discusión, mujer habría tirado el perro de su madre desde un cuarto piso en Medellín

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó profunda indignación en Medellín. Una mujer de 39 años fue capturada por las autoridades luego de que, al parecer, arrojara desde un cuarto piso a un perro y a un gato durante una acalorada discusión familiar ocurrida en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado.

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El episodio se registró en una unidad residencial de la zona, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Nacional tras recibir una alerta a través de la línea de emergencias 123 por un caso de violencia intrafamiliar.

Al ingresar al apartamento, los policías encontraron sin vida a Rossy, un perro que pertenecía a la madre de la capturada y que, según las primeras versiones recopiladas durante la inspección, habría sido lanzado al vacío por la mujer en medio de la confrontación con su progenitora.

Las verificaciones de las autoridades permitieron establecer que otro animal también fue víctima del mismo hecho. Se trata de un gato, de propiedad de la mujer capturada, que presuntamente fue arrojado desde la misma altura. A diferencia del canino, el felino sobrevivió gracias a que los vecinos del conjunto residencial le prestaron primeros auxilios y gestionaron su traslado inmediato a un centro veterinario, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Mientras la madre de la detenida, y propietaria del canino fallecido, instauró la denuncia penal correspondiente, la capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó tajantemente lo sucedido a través de su cuenta en la red social X: “En Medellín no vamos a permitir la crueldad contra los animales. Quien le haga daño tendrá que responder ante la justicia”, afirmó el mandatario, además de resaltar el trabajo oportuno y la rápida llegada de las autoridades".

Más allá de las repercusiones judiciales del caso, este tipo de hechos reitera la importancia de entender la tenencia de animales domésticos como un compromiso de protección absoluta y responsabilidad social.

Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier caso de maltrato o abuso animal puede ser reportado de inmediato a través de la línea 123, con el fin de activar las rutas de rescate y asegurar que se realice el proceso judicial respectivo.