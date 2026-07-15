El “milagro” de Coco: el gato que sobrevivió 17 días bajo los escombros en Venezuela y la historia de su dueño

Un felino llamado Coco fue rescatado con vida tras permanecer 17 días atrapado bajo las estructuras colapsadas de la edificación OPP33 en el estado La Guaira, Venezuela. El animal, que sobrevivió al desplome originado por el sismo del pasado 24 de junio, se encuentra bajo estricta observación médica veterinaria debido a un cuadro severo de deshidratación y fiebre alta.

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De acuerdo con la información difundida por el periodista venezolano Seir Contreras a través de sus redes digitales, el hallazgo de Coco se produjo el pasado 12 de julio durante las labores de remoción de escombros en el quinto piso de la mencionada estructura.

Inmediatamente después de su extracción, el felino fue trasladado a un centro de atención veterinaria provisional que organizaciones de la sociedad civil y voluntarios instalaron en un establecimiento comercial (McDonald’s) de Caraballeda.

Al ingresar al centro de atención, los especialistas encargados de la emergencia reportaron que el animal presentaba signos agudos de deshidratación y un cuadro febril. Los médicos veterinarios procedieron a su estabilización mediante terapia de hidratación y soporte clínico continuo. Al día de hoy, el reporte indica que el felino responde favorablemente al tratamiento de recuperación.

El rescate de Coco ha cobrado una especial relevancia humana en medio de la tragedia de La Guaira. Según testimonios de los residentes de la zona recabados por medios locales y el periodista Contreras, el felino pertenece a un menor de edad que se encuentra en la lista de personas reportadas como desaparecidas tras el colapso de la estructura OPP33.

Hasta el momento, los cuerpos de socorro y rescate del Estado no han emitido un balance oficial consolidado sobre el estado de la búsqueda del menor ni de otras posibles víctimas atrapadas bajo la infraestructura. Sin embargo, las brigadas de emergencia mantienen las labores civiles de remoción en el área afectada.

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El caso de este felino no es un hecho aislado dentro de la emergencia registrada en el litoral central venezolano. Desde el doble sismo del 24 de junio, diversas ONG de protección animal, brigadas voluntarias y profesionales de la medicina veterinaria han establecido puntos de auxilio en las inmediaciones del desastre.

Estas iniciativas ciudadanas han permitido el rescate, la estabilización y la posterior reubicación temporal de múltiples especies domésticas que resultaron heridas o desorientadas tras la pérdida de sus hogares. Las organizaciones reiteran la necesidad de apoyo con insumos médicos, soluciones de hidratación y alimento para continuar con la atención de las mascotas damnificadas.