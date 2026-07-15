Cuando se tiene una mascota en casa es clave darles los cuaidados que requiere, pues su bienestar y condición de salud dependen mucho de las acciones que se adopten para evitar diferentes tipos de afecciones.

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Un aspecto al que no muchos dueños o tenedores les prestan atención es el mal aliento, que en algunos perros puede ser frecuente. Hay quienes asumen que esto es una característica natural de la especie.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, detrás de ese olor desagradable suele esconderse una de las patologías más comunes y silenciosas en la medicina veterinaria: la enfermedad periodontal.

Lejos de ser un problema exclusivamente estético, la acumulación de sarro y bacterias en la boca de su mascota es una amenaza latente que, de no tratarse a tiempo, puede migrar a través del torrente sanguíneo y comprometer de manera irreversible órganos vitales como el corazón, el hígado y los riñones.

Una de las formas de prevenir el mal aliento en los perros es cepillando los dientes a diario. Foto: Getty Images

Según la red europea de hospitales y clínicas veterinarias Anicura, la falta de una higiene oral adecuada y de revisiones regulares puede causar enfermedades graves en las mascotas, independientemente de su edad, por lo que es fundamental trabajar en la prevención de problemas futuros en casa, adoptando hábitos sencillos y realizando chequeos periódicos con el veterinario para evitar situaciones graves.

¿Qué hacer para evitar esta situación?

Los expertos aseguran que hay varias rutinas que ayudan a mejorar la condición y salud dental de estos animales de compañía. Estas son algunas de ellas.

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Cepillar los dientes diariamente: Una buena limpieza puede prevenir la enfermedad periodontal, que surge cuando las bacterias de la boca se acumulan en la superficie de los dientes formando placa bacteriana. El cepillado elimina esta placa, manteniendo la boca limpia y evitando la formación de sarro y gingivitis.

Visitar regularmente al veterinario: Es crucial que el veterinario realice al menos un chequeo oral al año para evaluar la salud dental y determinar si es necesario realizar exámenes o limpiezas profesionales. Durante el chequeo, normalmente se le inspeccciona la cavidad oral, incluyendo dientes, encías y lengua.

La higiene oral es clave para evitar problemas bucales en los perros. Foto: Getty Images

Cuidar la alimentación: De acuerdo con los veterinarios, la dieta juega un papel importante en la salud oral de los perros. Los alimentos secos, gracias a su textura más dura ayudan a remover la placa bacteriana de los dientes. Por el contrario, una dieta rica en carbohidratos y azúcares puede aumentar el riesgo de caries y enfermedades orales.

Juguetes que fomentan la masticación: El portal especializado Tienda Animal, indica que incorporar juguetes diseñados para que las mascotas los mastiquen puede ser una forma divertida y eficaz de mantener limpios los dientes, debido a que estos estimulan la producción de saliva, que es naturalmente beneficiosa para la higiene oral, ayudando a controlar la placa y el sarro.