Perros y gatos pueden ser testigos simbólicos de las bodas civiles en este país latinoamericano

Cuando Diana y Andrés decidieron casarse, eligieron un testigo peculiar para la ceremonia civil: Luna, una perra pequinés que estampó su huella en el acta de matrimonio, una práctica impulsada por el Registro Civil de Ecuador.

Con la regulación del matrimonio “pet friendly” Ecuador se adelantó a la mayoría de países de Latinoamérica, en los que solo se aceptan testigos humanos. En Argentina y México se han registrado casos excepcionales por decisiones puntuales de las autoridades.

Aunque la huella de las patas no tiene validez legal, sí posee un valor sentimental para las más de 50 parejas que desde mayo han acudido con sus perros y gatos a las agencias del Registro Civil a nivel nacional.

“Que ella (Luna) esté aquí es realmente espectacular”, explica Diana Tupiza a la AFP tras la ceremonia oficiada en Quito.

Esta ingeniera en telecomunicaciones de 38 años indica que la idea de llevar a Luna como testigo fue de su esposo, Andrés Alquinga.

La química entre él y Luna es evidente. La pequinés color crema, ataviada con un vestido de tul rosa para la ocasión, lame su cara y en sus brazos posa encantada para las fotos.

Los errores que muchos cometen al viajar con su perro en carro y que los veterinarios piden evitar

Los animales “tal vez no están ahí para hablarnos, darnos un consejo, pero sí están para darnos todo el amor que ellos tienen”, señala Alquinga, un programador de 31 años.

“Tiempos modernos”

La decisión de la pareja conmocionó a Luz Lima, madre de Diana y, a pesar de todo, responsable de la confección del vestido que lució Luna, .

“Mejor escojan una persona que tenga todos los sacramentos hechos y (...) que sepa lo que está firmando”, recuerda Luz que recomendó a la pareja antes de conocer la iniciativa del Registro Civil.

Tras una explicación y recibir los requisitos que impone la institución, como llevar un kit de limpieza y procurar que sean animales amistosos, Lima se sumó a la nueva tendencia.

“Son tiempos modernos”, manifestó a la AFP durante las pruebas del vestido de la mascota.

Con la regulación del matrimonio “pet friendly”, esta nación se adelantó a la mayoría de países de la región. Foto: Getty Images

Ottón Rivadeneira, director del Registro Civil de Ecuador, comentó que la iniciativa está acorde con las nuevas formas de familia.

Los casi 19 millones de habitantes de Ecuador tienen 7,6 millones de perros y gatos como mascotas, casi el doble de niños de hasta 12 años, según el último censo.

“Definitivamente, nosotros estamos adaptándonos a estas necesidades actuales modernas” y “nos presentamos de una manera empática y moderna hacia la ciudadanía”, explica Rivadeneira a la AFP.

Estas son las razas de perros más rápidas del planeta y la sorprendente velocidad que alcanzan

Al final de la ceremonia, Luna estampó su pata en el certificado que entrega la institución y en el que también constan las firmas de la pareja y de los testigos humanos.

En el documento se lee: “acta simbólica de matrimonio” y “huella de tu amigo peludito”.

“Yo tengo tres perros y un gato. Para mí hubiera sido genial que estén todos, pero ella (Luna) creo que representa tanto a los (animales de compañía) que están en la Tierra como a los que están en el cielo”, dice Tupiza antes de dirigirse junto a su esposo y la mascota a una reunión familiar para celebrar el matrimonio.

Con información de AFP