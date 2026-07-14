Veterinarios explican cuándo un perro se considera ‘viejo’ y qué cambios necesita en su rutina

El paso del tiempo también cambia la vida de los perros, pues aunque muchas personas relacionan la vejez únicamente con las canas o la pérdida de energía, los veterinarios aseguran que el envejecimiento implica cambios físicos, mentales y emocionales que requieren nuevos cuidados para garantizar una buena calidad de vida.

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Los especialistas explican que no existe una edad única para considerar anciano a un perro, ya que todo depende de factores como la raza, el tamaño y el estado de salud.

En términos generales, los perros de razas grandes suelen envejecer antes que los de razas pequeñas, por lo que algunos pueden entrar en la etapa senior desde los seis o siete años, mientras que otros lo hacen varios años después. Esta diferencia hace que cada caso deba evaluarse de forma individual.

Según los expertos, comprender la vejez de las mascotas permite anticiparse a sus necesidades y ofrecer una atención más adecuada.

¿Cómo cuidar a un perro que ya es viejo?

Los veterinarios recuerdan que el envejecimiento no solo afecta el cuerpo, pues con el paso de los años también cambia la manera en que los perros perciben su entorno, responden a determinados estímulos y procesan la información.

Algunos pueden volverse más sensibles a los ruidos, dormir durante más tiempo, mostrar menos interés por actividades que antes disfrutaban con entusiasmo.

¿Cómo cuidar a un perro que ya es viejo?

Entre los cuidados recomendados está el adaptar la alimentación para cubrir las necesidades nutricionales propias de esta etapa, mantener revisiones veterinarias con cierta regularidad y ajustar la intensidad del ejercicio sin eliminar por completo la actividad física.

Los paseos continúan siendo muy importantes, pero deben realizarse respetando el ritmo del animal y evitando esfuerzos innecesarios.

Los veterinarios insisten en que cada etapa de la vida merece una atención diferente.

Los expertos también aconsejan que se brinde un ambiente cómodo y seguro dentro del hogar, con camas acolchadas, superficies antideslizantes, rutas libres para llegar al agua y la comida, sobre todo si el animal padece problemas articulares o tiene movilidad reducida.

Otro aspecto fundamental es estimular la mente mediante juegos sencillos, rutinas estables y actividades que favorezcan la interacción con la familia. Estas acciones ayudan a mantener las capacidades cognitivas durante más tiempo y fortalecen el lazo entre el perro y sus dueños.

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Los veterinarios insisten en que cada etapa de la vida merece una atención diferente. Reconocer las señales del envejecimiento y adaptar los cuidados a tiempo puede marcar una diferencia importante en la salud y la calidad de la vida de la mascota.

Con acompañamiento, paciencia y revisiones constantes, muchos perros mayores pueden seguir disfrutando de una vida activa, tranquila y llena de amor junto a sus familias durante varios años más.