Las seis razas de perro que se adaptan a la vida de los pensionados, según expertos

Elegir un perro no depende únicamente de los gustos o del tamaño de la mascota. Los expertos en comportamiento animal aseguran que también es importante tener en cuenta el estilo de vida, el nivel de actividad y las necesidades de cada persona.

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Por esta razón, cuando se trata de adultos mayores de 50 años, algunas razas suelen adaptarse mejor y ofrecer una convivencia más tranquila y con equilibrio.

Los especialistas explican que, a partir de esta edad, muchas personas buscan una mascota que disfrute de los paseos, pero que no requiera de una actividad física excesiva ni de cuidados demasiado complejos.

Además, destacan que compartir la vida con un perro puede favorecer el bienestar emocional, incentivar el ejercicio diario y fortalecer la rutina. Estas ventajas hacen que la elección de la raza sea un aspecto importante antes de adoptar.

¿Cuáles son las mejores razas de perros para las personas de más de 50 años? Foto: Getty Images

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De acuerdo con los expertos, seis razas reúnen características especialmente adecuadas para este perfil de propietarios.

Entre estas opciones aparece el bichón maltés, conocido por su tamaño pequeño, su carácter cariñoso y la facilidad para adaptarse a espacios reducidos.

También está en Cavalier King Charles Spaniel, una raza sociable que disfruta de la compañía constante y suele crear lazos muy estrechos con sus dueños.

Estas son las mejores razas para las personas pensionadas. Foto: Getty Images

Otra recomendación es el caniche, reconocido por su inteligencia, facilidad para el aprendizaje y por mudar poco de pelo. A la lista se suma el Shih Tzu, un perro tranquilo, afectuoso y con un nivel de energía moderado, ideal para hogares donde hay mucha calma.

Los expertos también incluyen el perro de raza galgo, un animal que sorprende por su temperamento relajado dentro del hogar.

Aunque necesita caminar diariamente, suele descansar gran parte del tiempo y mantiene un comportamiento sereno. Finalmente aparece el pug, apreciado por su personalidad amigable, su tamaño compacto y la facilidad con la que se integra a la vida familiar, aunque requiere atención especial durante épocas de calor debido a sus características respiratorias.

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Más allá de la raza, los expertos hacen énfasis en que cada perro tiene una personalidad diferente y que la educación, la socialización y los cuidados recibidos influyen directamente en su comportamiento. Por eso recomiendan conocer al animal antes de adoptarlo y evaluar si sus necesidades coinciden con el estilo de vida del futuro propietario.

Encontrar el compañero ideal no depende únicamente de la apariencia. Elegir una raza compatible con la rutina diaria puede facilitar la convivencia y convertir la relación entre la persona y su mascota en un momento lleno de bienestar, compañía y ratos inolvidables durante muchos años.