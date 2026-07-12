Polémica en Quinchía por propuesta de multar a quienes alimenten perros callejeros; Andrea Padilla rechazó la iniciativa

Una fuerte controversia se desató en el municipio de Quinchía, Risaralda, luego de que el alcalde Jader de Jesús Clavijo Bañol planteara la posibilidad de imponer comparendos a los ciudadanos que suministren comida y agua a un grupo de cinco perros en condición de calle, conocidos por la comunidad como “la banda del Serrucho”.

Rescatan 10 perros en estado de abandono en Medellín; Fico Gutiérrez lanza dura advertencia contra el maltrato animal

La propuesta, que según el mandatario busca evitar que los animales permanezcan en espacios públicos, generó un amplio rechazo entre ciudadanos y defensores de los derechos de los animales, quienes consideran que sancionar actos de solidaridad no resuelve el problema de fondo y desconoce las obligaciones de las administraciones municipales en materia de bienestar animal.

Una de las voces más críticas fue la de la senadora Andrea Padilla, reconocida por su trabajo en defensa de los animales, quien calificó como equivocada la intención del alcalde y le recordó que la ley establece responsabilidades claras para las autoridades locales.

“Alcalde, está usted miando fuera del tiesto”, expresó la congresista al cuestionar la iniciativa. En su pronunciamiento, Padilla aseguró que, antes de pensar en sancionar a quienes alimentan a los perros, la administración debe responder por las acciones implementadas para atender la población animal del municipio.

La senadora preguntó cuántas jornadas de esterilización ha realizado la Alcaldía, qué servicios veterinarios presta a los animales sin hogar, si cuenta con un centro de bienestar animal o convenios con fundaciones legalmente constituidas y cómo avanza la implementación de la Ley Ángel contra el maltrato animal.

Pinky, el perro venezolano que se hizo viral en su rescate, viaja a Colombia para reencontrarse con su familia

Asimismo, cuestionó el respaldo que reciben los rescatistas de Quinchía y aseguró que la administración “se opone y obstaculiza la empatía”, en lugar de fortalecer las estrategias de protección animal.

Padilla también advirtió que un alcalde no puede imponer multas a quienes alimentan animales en condición de calle.

“No puede multar la solidaridad. Más bien, asuma su responsabilidad, porque el cuidado y la protección de los animales sin hogar es obligación de todos los habitantes del territorio, del municipio, en cabeza suya”, afirmó.

Andrea Padilla,senadora activista por los derechos de los animales. Foto: NATALIA BETANCOURT

Finalmente, la congresista señaló que las consecuencias derivadas de la falta de atención institucional a los animales sin hogar recaen sobre la administración municipal y aseguró que hará seguimiento al caso.

“Ni se le ocurra cobrar multas por ser solidarios, por ser empáticos, porque eso va contra la ley”, concluyó.