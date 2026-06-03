En la tarde de este 3 de junio, centenares de viajeros desde y hacia la capital de Risaralda se han visto perjudicados por una situación meteorológica que ha provocado cambios en los itinerarios de las aerolíneas, con el fin de respetar la seguridad de los tripulantes de cada una de las aeronaves.

Megabús de Pereira: empresa anunció importantes cambios que benefician a la ciudadanía

Uno de los afectados habló con SEMANA y contó la situación que vivió en el trayecto desde Bogotá hasta Pereira, que no pudo ser culminado satisfactoriamente y que, por ende, tuvo que ser devuelto al Puente Aéreo en la capital colombiana.

“No, pues el avión empezó a dar como vueltas. En un momento hizo una maniobra de aceleración ‘bien densa’ y el capitán después se pronunció. Dijo que a raíz de las condiciones meteorológicas no se pudo aterrizar”, comentó el afectado.

Aeropuerto Matecaña en un día soleado. Foto: Cortesía Aeropuerto Internacional Matecaña

Adicionalmente, señaló que, tras la maniobra, el encargado de tripular el avión dijo “que otras aeronaves también se encontraban sosteniendo sobre Pereira, pero que no fue posible aterrizar”.

Los pasajeros afectados estuvieron conglomerados en las instalaciones del Puente Aéreo por varios minutos a la expectativa de lo que pasaría con sus viajes y, por supuesto, las actividades que tenían programadas en la capital risaraldense o en municipios aledaños.

No obstante, la aerolínea JetSmart hizo oficial la cancelación del vuelo 5320 en el que iba el viajero consultado por este medio. La justificación fueron, precisamente, las “condiciones meteorológicas en destino”, además de ofrecer una disculpa: “Sabemos que esto pudo afectar sus planes y, sinceramente, lo sentimos”.

Actualmente, en Pereira se presenta una tormenta eléctrica que hace que la sensación térmica esté en los 20 °C y se presenten velocidades en las ráfagas de viento de hasta 20 km/h.

¿Por qué es riesgoso un aterrizaje con tormenta eléctrica?

Aunque los aviones modernos están diseñados para soportar impactos de rayos, el principal riesgo no proviene de las descargas eléctricas, sino de las fuertes turbulencias, los cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento, las corrientes ascendentes y descendentes intensas, así como la reducción de visibilidad asociada a lluvias torrenciales.

Durante las fases de aterrizaje y despegue, cuando la aeronave opera a baja altura y con menor margen de maniobra, estas condiciones pueden afectar la estabilidad y el control del avión. Por esta razón, los controladores aéreos y las tripulaciones suelen retrasar aproximaciones o desviar vuelos hasta que la tormenta se aleje de la trayectoria de aterrizaje y las condiciones sean seguras para la operación.

Lo curioso de este contratiempo es que se presenta solo un día después de la confirmación de que el Aeropuerto Internacional Matecaña abriría la ruta Pereira-Nueva York.