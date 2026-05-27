A 10 minutos de Pereira, el municipio más joven de Risaralda que enamora con paisajes únicos y verdes cafetales

Risaralda es un destino que encanta con sus paisajes naturales, su cultura cafetera y la tranquilidad de sus pueblos. En su territorio los viajeros pueden apreciar montañas verdes, termales, reservas naturales y extensos cultivos de café.

Así es el municipio más alto de Risaralda; se le conoce como ‘villa de los cerros’ y es ideal para el turismo de naturaleza

Este rincón del Eje Cafetero destaca por su biodiversidad y sus atractivos ecoturísticos. Lugares como el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y los termales de Santa Rosa de Cabal permiten disfrutar de experiencias de descanso y conexión con la naturaleza.

Con 14 municipios en sus tierras, este departamento es una buena opción para visitar en estas vacaciones de mitad de año y en el plan se puede incluir a Dosquebradas, reconocido como el más joven, cuya fecha oficial de fundación es el 6 de diciembre de 1972, según información de la Alcaldía.

Dosquebradas, Risaralda, destaca por sus linods paisajes. Foto: Créditos: Captura de pantalla YouTube / Ventana Turística de Dosquebradas

Atractivos de Dosquebradas

Este destino, que encanta con sus bellos paisajes y sus cultivos de café, tiene diversos atractivos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está la Serranía Alto del Nudo, desde donde el turista puede disfrutar una linda panorámica, hacer turismo de naturaleza y de aventura y caminar.

De acuerdo con información oficial, este lugar se enriquece de muchos nacimientos de agua, los cuales preservan la naturaleza boscosa y de senderismo, dónde los visitantes pueden apreciar las cascadas de las veredas La Argentina y el Chaquiro Bajo.

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Así mismo, es posible ir a la Serranía La Marcada, ubicada en el sector del Alto del Toro, la cual se caracteriza por conservar los petroglifos de los ancestros Quimbayas como muestra de cultura y de patrimonio arqueológico del municipio.

Una opción más para los amantes de la naturaleza es la reserva natural La Cristalina, un extenso terreno lleno de vida, de hermoso paisaje y con una quebrada de aguas cristalinas. Este atractivo natural está localizado en la cuenca media del Río Otún, dónde convergen los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.

Reserva Natural La Cristalina, en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Ventana Turística Alcaldía Municipal Dosquebradas/API.

Entre los encantos de este municipio risaraldense se encuentra el Bioparque Mariposario, establecido como un centro de interpretación y de sensibilización ambiental, desarrollado en una finca cafetera, dónde se disfruta de su biodiversidad y el hermoso entorno que lo rodea.

Destino de miradores

Dosquebradas cuenta con más de cuatro miradores turísticos desde los cuales es posible apreciar la majestuosidad de la región. Aquí se incluyen el Chaquiro, el de Betania y Santa Ana (Baja y Alta), entre otros.

Además, de acuerdo con la Alcaldía Municipal, este destino se ha posicionado como lugar ideal para la observación de más de 180 especies de aves endémicas de la región, entre ellas el Saltarín Moñudo, un ave insignia de Dosquebradas. Los viajeros pueden realizar esta actividad en las serranías Alto del Nudo y La Marcada, ya que cuenta con zonas de reserva propia y protegida para quienes disfrutan ‘pajareando’.