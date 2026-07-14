El barrio de Cali que todos deberían visitar: un lugar mágico, lleno de arte, cultura y gastronomía

Cali se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas para visitar en Colombia gracias a su riqueza cultural, su clima cálido y la hospitalidad de su gente. Reconocida como la capital mundial de la salsa, ofrece una vibrante vida nocturna y festivales que permiten a los visitantes disfrutar de este género musical.

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Uno de sus grandes atractivos es su variada gastronomía y su cercanía a lindos destinos naturales. Los visitantes pueden degustar platos típicos como el sancocho de gallina, las marranitas y el champús, mientras exploran espacios naturales como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali o disfrutan de actividades al aire libre.

La capital vallecaucana cuenta con sitios emblemáticos como el Cristo Rey, el Bulevar del Río y el barrio San Antonio, que combinan historia, arte y hermosas vistas de la ciudad.

Celebración religiosa en el barrio San Antonio de Cali. Foto: Secretaría de Turismo de Cali/API.

Precisamente este último lugar es considerado un rincón mágico que todo quien visita este destino debería visitar, un escenario para dejarse encantar con su arquitectura colonial, su agenda cultural y su propuesta de gastronomía internacional tipo fusión.

Se caracteriza por exhibir calles adoquinadas, casas tradicionales y un ambiente bohemio que transporta a los visitantes a otra época, conservando el encanto de la arquitectura colonial colombiana. Las fachadas blancas, los balcones de madera y las ventanas de hierro forjado crean un paisaje pintoresco que invita a recorrer cada rincón y disfrutar de su historia.

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Oferta cultural imperdible

Además de su belleza arquitectónica, San Antonio se destaca porque en sus alrededores es posible encontrar cafés, restaurantes, galerías de arte y tiendas de artesanías que reflejan el talento local.

También cuenta con edificaciones de principios del siglo XX, inspiradas en estilos como el art déco, que enriquecen aún más el patrimonio del barrio. Información del portal oficial de turismo Colombia Travel indica que, gracias a su ambiente acogedor, sus vistas panorámicas y su riqueza cultural, este es uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de Cali.

Capilla San Antonio, en Cali. Foto: Getty Images

En la lista de atractivos destaca su emblemática capilla, una joya de la arquitectura barroca con más de 250 años de historia. Ubicada en la parte más alta de la colina que lleva su mismo nombre, este templo ofrece un entorno lleno de tranquilidad y una de las mejores vistas panorámicas de Cali, convirtiéndose en un lugar imperdible para visitantes y amantes de la fotografía.

De acuerdo con la mencionada fuente, gracias a su importancia histórica y cultural, la Capilla de San Antonio fue declarada como hito urbano en el año 2000, área de interés patrimonial y de preservación urbanística. Este reconocimiento la consolida como uno de los símbolos más representativos del patrimonio de la capital vallecaucana y un sitio ideal para conocer la historia y la tradición de la ciudad.