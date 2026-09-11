Así es la ‘Suiza de Santander’, un mágico rincón donde florecen las orquídeas y los paisajes enamoran

Santander es un territorio que combina paisajes de montaña, pueblos con arquitectura tradicional, riqueza cultural y una amplia oferta de turismo de naturaleza y aventura.

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En estas tierras los viajeros se encuentran con cascadas, cuevas, ríos, cañones y áreas de páramo. Además, lugares como Barichara, San Gil, El Socorro y el Páramo de Santurbán muestran la diversidad de escenarios que ofrece el territorio.

A esto se suma su gastronomía, las artesanías y las historias de sus municipios, lo que complementa la experiencia que pueden tener los turistas que deciden ir a esta región del país.

Este departamento cuenta con 87 municipios y uno de ellos es reconocido como la ‘Suiza de Santander’, apodo puesto por el escritor Pedro Antonio Mateus, nacido en este municipio, en su libro titulado “Bajo el cielo azul de La Belleza”.

Se trata, precisamente, de La Belleza, que está ubicado en la provincia de Vélez. Su territorio reúne varios pisos térmicos, biodiversidad, prácticas ancestrales, culturas campesinas, gastronomía tradicional, paisajes impactantes y flora y fauna variadas, según información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Además, posee infraestructura hotelera disponible en el casco urbano y atractivos naturales de gran valor como cascadas y cañones que aún no han sido promovidos y que han sido poco explorados.

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Dado que cuenta con varias temperaturas, en el área fría prosperan los invernaderos con cultivos de gulupa, chulupa, mora, tomate de guiso y aguacate hass. Más abajo, en los valles templados, crecen la pitaya, la arveja, el fríjol, la caña y los molinos y en la parte baja, con mayor temperatura, se da el café, el cacao y la ganadería doble propósito.

Tierra donde florecen las orquídeas

Uno de los aspectos que hace que esta tierra sea más bella son sus orquídeas florecidas. De acuerdo con datos de la Alcaldía, más de 800 especies han sido sembradas en su orquidario municipal, de las cuales al menos 65 son nativas del territorio.

La Belleza está llena de encantos naturales y mucho color en su casco urbano. Foto: Facebook Alcaldía de La Belleza/API.

Según el portal Turismo Súper, después de La Belleza, no hay más pueblos. A partir de allí lo que se aprecia es selva, aire limpio y el murmullo del río Carare, que al entrar en el municipio cambia su nombre por Río Minero.

La mencionada fuente indica que allí se encuentran animales de selva como dantas, osos, tigrillos y árboles centenarios. Entre sus joyas naturales están el Chorro de la Humareda y el Santo del Tequendama bellezano, dos cascadas que encantan en medio de la vegetación y que vale la pena conocer.

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En cuanto a su gastronomía, los viajeros también se encuentran con preparaciones que reúnen sabores tradicionales y productos propios de la región. Entre ellas se encuentra el piquete santandereano, que suele incluir gallina, carne, huevo, malanga y choncle, un tubérculo autóctono. A esta oferta se suma el tradicional mute y postres a base de mora, guayaba, papayuela y arequipe, entre muchas otras delicias.