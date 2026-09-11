El Soat no solamente es un requisito para los conductores colombianos, pues aunque muchos lo ignoran, en caso de un accidente garantiza la atención médica, quirúrgica y hospitalaria de urgencia, indemnización por muerte y gastos funerarios, entre otros.

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Es importante precisar que el objetivo de este seguro es cubrir a todas las víctimas involucradas en un siniestro de tránsito, independientemente de quién haya sido el responsable del hecho:

Conductor del vehículo asegurado.

Pasajeros y acompañantes.

Peatones y ciclistas impactados en la vía.

El SOAT solamente se activa en casos de colisiones. Foto: Tomado de redes sociales

Los cuatro beneficios clave

La ley colombiana fija coberturas cuantiosas para atender a las víctimas desde el instante exacto del impacto hasta las fases finales de rehabilitación:

1. Atención médica, quirúrgica y hospitalaria de urgencia:

El Soat debe cubrir la atención en salas de urgencias, intervenciones quirúrgicas, insumos farmacéuticos, diagnósticos y servicios de rehabilitación.

Por su parte, la clínica o centro hospitalario (IPS) está obligado por ley a prestar la atención médica inmediata y a facturar directamente a la aseguradora, sin exigencias de pagos previos o depósitos por parte de los familiares de la víctima.

2. Indemnización por incapacidad permanente

Si como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro la persona sufre una pérdida de su capacidad laboral permanente, la aseguradora debe reconocer una indemnización económica tarifada de acuerdo con el porcentaje de pérdida funcional dictaminado.

3. Indemnización por muerte y gastos funerarios

En los casos donde el accidente genera el fallecimiento de la víctima (ya sea en el sitio del evento o en el centro de salud), sus herederos o beneficiarios legales tienen derecho a una indemnización por muerte, sumada al amparo para el pago de los servicios de sepelio y traslado del cuerpo.

4. Gastos de transporte y movilización de lesionados

El Soat financia los costos del traslado inicial de la víctima desde el lugar del siniestro hasta la red hospitalaria apta para su atención (servicios de ambulancia médica básica o medicalizada).

Nueva ley cambiaría el Soat en Colombia: estas son las condiciones que proponen en el Congreso

Este Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) opera en Colombia bajo una estricta función de salvaguarda social y de salud pública, distanciándose del modelo comercial de los seguros todo riesgo.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), esta falta está catalogada como una infracción tipo C.35, la cual contempla un pago de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que representa una sanción económica superior a los $1.400.000 COP.