Los variables climas colombianos generan que algunas marcas fabricadoras de vehículos eléctricos e híbridos estén desarrollando un motor con condiciones adaptadas para garantizar su funcionamiento, dependiendo de la ciudad en la que se realiza la venta, puesto que las extremas condiciones de algunos territorios pueden afectar su rendimiento.

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Esta revelación la hizo el servicio de posventa de Geely (marca fabricante de autos eléctricos), quien aseguró que ya incorporan sistemas inteligentes para las unidades vendidas en la costa colombiana, por ejemplo.

Ahora bien, la marca reconoció que sí existen algunas temperaturas ideales para poder conservar las óptimas condiciones de las baterías; sin embargo, para esto, es clave identificar los componentes del productor de energía.

Las temperaturas ideales

Las baterías de ion-litio y ferrofosfato de litio operan en su punto óptimo de eficiencia cuando la temperatura ambiente oscila entre los 15 y los 25 grados centígrados.

En consecuencia, en ciudades como Bogotá o Medellín, donde predominan climas templados, se puede preservar más la salud del acumulador de energía, prolongando la vida útil de este sin exigir esfuerzos adicionales a los sistemas de refrigeración.

Las lluvias no afectan a los carros eléctricos. Foto: Getty Images

En regiones donde el termómetro supera de forma sostenida los 32 °C, las baterías sufren una exigencia mayor. Sin embargo, esto no significa que en las ciudades donde predominan estas temperaturas se vaya a dañar más rápido la bateria.

Geely Colombia explicó que el impacto directo no es la destrucción del paquete de baterías, sino una ligera reducción de la autonomía inmediata causada por el consumo del sistema de climatización (HVAC) y el funcionamiento activo de la bomba de refrigeración líquida que mantiene la batería dentro de parámetros seguros.

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La ingeniería automotriz moderna y la termodinámica aplicada a los vehículos eléctricos demuestran que el clima colombiano, lejos de dañar los componentes, se sitúa en rangos altamente favorables para la electrificación.

El verdadero mito: calor de costa y ¿ventajas de la altura?

A diferencia de los carros de combustión interna (gasolina o diésel) —los cuales pierden cerca del 10% de su potencia por cada 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar debido a la menor densidad de oxígeno—, los vehículos eléctricos no pierden potencia por la altura.

Además, en los descensos prolongados característicos de la topografía colombiana, el sistema de frenado regenerativo aprovecha la energía cinética para recargar la batería de manera automática, compensando parte del consumo realizado durante el ascenso.

Ya se incorporan sistemas de protección en la costa colombiana. Foto: Getty Images

Los vehículos eléctricos modernos integran un sistema de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) que actúa como un termostato inteligente.

Este dispositivo monitorea continuamente cada celda y, en climas extremadamente cálidos, activa la refrigeración líquida de circuito cerrado para disipar el calor y prevenir el sobrecalentamiento durante la marcha o la carga rápida.

Recomendaciones clave para proteger la batería en Colombia

Evitar la carga rápida bajo el sol directo: Si se encuentra en zonas cálidas, es preferible utilizar cargadores rápidos en horas de la noche o en estaciones con sombra para reducir el impacto térmico durante el proceso. Estacionar bajo techo: Resguardar el vehículo de la radiación solar directa ayuda a reducir la temperatura del habitáculo y evita que el BMS trabaje de forma intensiva mientras el carro está apagado. Mantener el software al día: Las actualizaciones remotas enviadas por los fabricantes ajustan constantemente los algoritmos del BMS para optimizar la gestión térmica según los patrones de manejo locales.