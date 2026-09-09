¿En la búsqueda de comprar un carro eléctrico? Estos son los detalles que marcan la diferencia en Colombia

Hoy en día, el sector automotor ha tenido notables crecimientos en materia de vehículos eléctricos, en donde cada vez más usuarios optan por esta clase de coches ante las unidades tradicionales.

Los más recientes reportes compartidos por Fenalco y ANDI demuestran este auge que se vive en el país, donde entre los meses de enero y agosto de 2026, se han vendido un total de 33.389 vehículos eléctricos nuevos, derivando así en un crecimiento del 222,5% en comparación con el mismo periodo del 2025.

No solo eso, sino que los registros por parte de estas entidades indican que el modelo de carro más vendido en el país es un coche eléctrico, siendo este el Tesla Model Y, el cual ha matriculado más de 14.000 unidades hasta la fecha.

Los usuarios deben considerar sus necesidades de movilidad antes de elegir un vehículo eléctrico. Foto: Getty Images

Es ante este panorama que es más notable observar en concesionarios y marcas el interés por adquirir un carro eléctrico. Sin embargo, es inevitable que para los usuarios puedan haber varias dudas, ya sea si vale la pena la inversión inicial, si existe una infraestructura de carga suficiente o incluso desconocimiento de cómo funciona el mantenimiento.

Para ello, existen entidades que comparten aquellos puntos que hay que considerar antes de comprar un vehículo eléctrico en Colombia.

¿Qué elementos hay que tener en cuenta antes de comprar un carro eléctrico?

De acuerdo con Seguros Bolívar, existe una cantidad de puntos que ayudan a pensar si es viable comprar un vehículo eléctrico.

Una de ellas son las mismas preguntas que debe realizarse el usuario, entre ellas el estilo de uso que le daría a este coche: ¿Lo utilizaría para recorridos cortos y medianos?, ya que de ser así, un coche con esta clase de tecnología sería una opción ideal.

Ya la situación cambia si los trayectos presentan distancias mucho más largas, sobre todo si dentro de esas zonas existe la poca presencia de infraestructura de carga. En esos casos, es más recomendable buscar la compra de un carro híbrido.

La disponibilidad de puntos de carga es uno de los aspectos que deben evaluar los usuarios antes de adquirir un vehículo eléctrico. Foto: Getty Images

Y es que las estaciones de carga son una de las mayores incógnitas para muchos usuarios de unidades eléctricas, ya que, si bien este tipo de vehículo ha ido creciendo en el país, es cierto que no todas las regiones del país tienen las mismas capacidades para instalar estos puntos.

Es por ello que, antes de comprar un carro eléctrico, se aconseja revisar si este se acopla al estilo de vida del conductor, así como si responde no solamente a las necesidades del usuario, sino también a las de sus seres queridos.

En breves palabras, si un ciudadano espera adquirir un vehículo eléctrico, se aconseja reflexionar en los siguientes puntos: