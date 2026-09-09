¿El aire acondicionado de su carro ya no enfría igual? Alguna de estas fallas podría estar detrás del problema

En aquellas situaciones en donde las temperaturas presentan registros altos, es normal observar en los conductores hacer uso del aire acondicionado del carro para poder refrescarse.

El botón del carro que casi nadie utiliza y que puede ahorrar combustible o energía

No obstante, en algún momento, el usuario puede notar que este sistema de climatización ya no está teniendo el mismo comportamiento de antes, en donde no se presenta la cantidad de frío que previamente notaba la persona al volante o los pasajeros.

La falla del aire acondicionado trae consigo varios problemas, ya sea afectar la comodidad al conducir, ya que si este no se encuentra en óptimas condiciones, puede provocar que los trayectos terminen siendo mucho más pesados, sobre todo cuando un conductor se encuentra manejando en altas horas de calor.

Algunas de estas causas pueden derivar de distintos factores; algunas pueden encontrarse vinculadas con el desgaste de los componentes del aire acondicionado u otras que están derivadas de fallas mecánicas.

¿Qué provoca que el aire acondicionado del carro ya no funcione como antes?

De acuerdo con Desguaces DOCU, una de las razones más habituales por las que el aire acondicionado ya no se enfría es debido a la falta de gas refrigerante.

Debido al paso del tiempo, es sumamente normal que se esté generando la pérdida de refrigerante debido al envejecimiento de juntas, conductos o conexiones.

Si el nivel de gas que tiene el coche es bajo, el sistema comienza a perder la capacidad de generar aire frío, por lo que comienza a funcionar de manera deficiente.

Para poder solucionar este problema, se recomienda realizar una recarga en caso de que la pérdida sea mínima, aunque siempre resulta aconsejable llevar a cabo una revisión completa para poder descartar la presencia de alguna fuga que genere un daño mayor.

La falta de gas refrigerante es una de las causas que puede provocar que el aire acondicionado del carro no enfríe como antes. Foto: Hyundai

Otra razón por la que puede haber problemas con el aire acondicionado es la presencia de averías en el compresor y otros componentes. Algunos de estos síntomas se pueden notar por medio de ruidos extraños al haber activado el climatizador, vibraciones poco usuales o incluso la completa ausencia de frío.

En cuanto a componentes eléctricos, las fallas de estos también se pueden convertir en un indicador del porqué no está funcionando el aire acondicionador, ya sea debido a un fusible, un relé defectuoso o una avería en el cableado que se encargue de impedir que determinados componentes no puedan recibir la energía necesaria para poder funcionar.

¿Cómo prevenir esta problemática?

Muchos de los problemas que se encuentran vinculados con el aire acondicionado se encuentran ante la falta de mantenimiento, por lo que se aconseja llevar a cabo revisiones para poder garantizar que el funcionamiento de este sistema se encuentra en las mejores condiciones.

Las revisiones programadas permiten detectar posibles fugas y comprobar el estado de los componentes del aire acondicionado. Foto: Hyundai

Por medio de estos controles regulares, es capaz de detectar fugas de refrigerante, comprobar el estado del compresor y verificar que todas las presiones se encuentran dentro de los valores recomendados por el fabricante.