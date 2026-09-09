María Fernanda Cabal y su hijo Juan José reaccionaron a video que les llegó sobre Miguel Polo Polo: “Buena creatividad”

La relación entre la exsenadora María Fernanda Cabal y el excongresista Miguel Polo Polo volvió a quedar en el centro de la conversación política tras un nuevo intercambio de mensajes entre ambos. Los dos tuvieron en el pasado una relación cercana, pero en esta ocasión protagonizaron un fuerte cruce a través de las redes sociales.

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La discusión comenzó cuando Cabal utilizó su cuenta de X para referirse a Polo Polo, calificándolo de “malagradecido”. El exrepresentante le respondió a la exsenadora con otra crítica, en la que la señaló de ser “monotemática”.

“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, le dijo Polo Polo a la exsenadora.

El enfrentamiento generó una reacción de Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, quien decidió intervenir en medio de la controversia. A través de X, publicó una reflexión que fue interpretada como un mensaje frente a la situación protagonizada por los dos excongresistas.

“El tiempo no cambia a nadie. Solo termina revelando quién tenía principios y quién apenas conveniencias”, escribió Lafaurie en su publicación, sumándose así al intercambio que se produjo entre su madre y Polo Polo.

Recientemente, Juan José llamó la atención de los curiosos tras compartir un inesperado clip en el que mostró la reacción que tuvo con su mamá al recibir un video relacionado con Polo Polo.

El joven se grabó al lado de María Fernanda Cabal riéndose de las imágenes creadas con inteligencia artificial, donde mostraban a la excongresista sosteniendo un combate físico y de ‘poderes’ con el político.

Ambos plasmaron lo gracioso que les pareció el contenido en el que los involucraban con Polo Polo y Lafaurie dejó un breve mensaje: “Jajaja, buena creatividad, Daniela!!”, escribió en el post.