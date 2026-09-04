Piter Albeiro tiró ácida pulla a Mafe Carrascal por operativo en el que abatieron a Bendito Menor y Bebecita: “Alguna barbaridad”

En la madrugada de este viernes 4 de septiembre, las autoridades dieron de baja a Nain Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, señalado como cabecilla del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en el departamento de La Guajira.

¿Quién era alias La Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

Durante el operativo también murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien, según la información conocida, era la pareja sentimental de Bendito Menor.

Alias Bendito Menor había llamado la atención en diferentes ocasiones por su actividad en redes sociales, desde donde presuntamente lanzaba mensajes desafiantes contra las autoridades y el presidente Abelardo De La Espriella.

Dicha operación representa un nuevo golpe contra esta estructura armada que opera en la región de la Sierra Nevada. Muchas reacciones se han observado en plataformas digitales, donde se aplaude el trabajo de Abelardo De La Espriella y su Gobierno.

Sin embargo, en medio de la coyuntura, las miradas se posaron en Piter Albeiro, quien no se contuvo y lanzó una ácida pulla contra una de las integrantes de la oposición. El empresario, después de alabar al líder, decidió quitarse una espina y hacer una publicación bastante sorpresiva.

De acuerdo con lo que se observó, el humorista se dirigió a María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y apuntó que, basándose en este operativo, era importante aclararle la información, antes de que creyera que este cabecilla era un menor de edad.

Piter Albeiro utilizó su particular tono, afirmando que era clave que ella supiera este detalle, antes de que saliera a dar declaraciones, considerándolas “una barbaridad”.

“Ojalá que le digan a Mafe que Bendito Menor en realidad no es menor de edad, sino que le dicen así. No sea que hoy salga con alguna barbaridad, jajajajajajaja”, escribió en su cuenta de X.

La publicación rápidamente sumó más de 9.800 likes y más de mil repost, plasmando la acogida que tuvo este mensaje entre sus fieles seguidores.