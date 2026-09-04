Salomé Rodríguez alcanzó importante logro deportivo y James sorprendió con su reacción

Salomé Rodríguez Ospina continúa avanzando en su proceso deportivo y recientemente fue presentada como nueva integrante del equipo de voleibol del Miami Country Day Athletics, en Estados Unidos.

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La joven, de 13 años, se desempeñará como outside hitter, posición que en español corresponde a atacante. El anuncio fue realizado por la cuenta oficial del equipo, que le dio la bienvenida a la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina con un mensaje en redes sociales.

“¡Nueva pieza agregada! ¡Saludos a Salome Rodríguez Ospina por seguir avanzando!”, publicó Miami Country Day Athletics junto con la presentación de la deportista.

La incorporación representa un nuevo paso para Salomé, quien desde hace varios años ha mostrado interés por el voleibol. La disciplina también ha ocupado un espacio importante en las publicaciones de Daniela Ospina, donde en diferentes ocasiones se han podido conocer imágenes de su hija durante entrenamientos y competencias.

El logro de la adolescente también generó una reacción por parte de su padre. James Rodríguez interactuó con la publicación realizada por el equipo y dejó un ‘me gusta’ como muestra de respaldo a la nueva etapa deportiva que comienza su hija.

Daniela Ospina, por su parte, respondió al anuncio con emojis de corazones y manos levantadas mostrando la emoción que siente por el logro de la joven.

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Aunque Salomé ha crecido rodeada de fútbol debido a la trayectoria de su padre, su camino deportivo ha tomado una dirección diferente. Mientras James Rodríguez se convirtió en uno de los principales referentes del fútbol colombiano, su hija encontró en el voleibol una disciplina en la que ha venido desarrollando sus propias habilidades.

Con esta nueva experiencia, la adolescente continúa fortaleciendo su formación como voleibolista y suma una nueva oportunidad para competir y adquirir experiencia dentro de esta disciplina, siguiendo los pasos de Daniela Ospina.