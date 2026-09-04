Santiago Buitrago se salvó: clasificación de la montaña en la Vuelta a España tras la etapa 13

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) sumó otro día más como líder de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026. El colombiano cosechó seis puntos en la etapa 13 y mantuvo la primera casilla por encima de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

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Sumado a eso, llegó en el puesto 27 de la fracción a 50 segundos. Buitrago estuvo metido en la fuga desde tempranas horas del día, una exigencia que le impidió meterse en la discusión por el triunfo en la región de Loja.

Aunque la clasificación general ya no hace parte de sus objetivos en esta edición, el colombiano sigue recuperando tiempo perdido respecto a Enric Mas (Movistar Team) y el resto de favoritos.

Cabe recordar que Santiago Buitrago asumió la camiseta de las pepas azules desde el pasado domingo, luego del retiro de Tadej Pogačar. El miércoles defendió su liderato marcando puntos en la montaña y ya lleva casi una semana vestido con la prenda que identifica al mejor escalador.

Victoria de Wout van Aert

La victoria de la etapa 13 quedó en manos de Wout van Aert, líder de la clasificación por puntos. El corredor belga salió al ataque faltando 3.8 kiómetros para la meta, seguido a rueda por el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quickstep).

En los últimos 500 metros se decantó la balanza a favor de Van Aert. Aunque Paret-Peintre intentó atacarlo de lejos, el experimentado corredor del Visma-Lease a Bike se paró en pedales y cruzó la meta con absoluta solvencia.

Un segundo grupo de corredores entró a los 24 segundos en cabeza de Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike. El lote de Santiago Buitrago cruzó la meta con 50 segundos de retraso frente al tiempo final de Wout van Aert.

Las favoritos decidieron guardar energías para la etapa de este sábado, que tendrá final en alto en la Sierra de la Pandera y seguramente marcará diferencias en la general.

Enric Mas (Movistar Team) continúa vestido con la camiseta roja, Wout van Aert sacó más diferencia con el maillot verde, Santiago Buitrago se mantuvo como dueño de las pepas azules y Oscar Onley es el líder de la camiseta blanca de los jóvenes.

Líderes de La Vuelta 2026

Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026 (Etapa 13)

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 58 puntos

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 19 puntos

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 18 puntos

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos

7. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos

8. Oscar Onley (Netcompany Ineos) - 10 puntos

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) - 9 puntos

10. Alessandro Romele (XDS Astana) - 9 puntos.