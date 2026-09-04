Accidente sacude la clasificación general de la Vuelta a España: miembro del top 10 se retiró

Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), que estaba en la novena casilla de la clasificación general, se retiró de la Vuelta a España 2026 en el arranque de la etapa 13. El ciclista danés estuvo involucrado en un accidente de carrera a 165 kilómetros de la meta.

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Producto de este abandono, la clasificación general sufre modificaciones a falta de completar el recorrido oficial hasta Loja. El colombiano Harold Tejada (XDS Astana) sube una posición y deja vacante el décimo puesto de la general.

“Radio Vuelta acaba de confirmar el abandono de Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM). El escalador austríaco, mano derecha de Felix Gall y que era 9.º en la clasificación general, había sufrido una caída en los primeros kilómetros de etapa”, apuntó la página oficial.

El principal afectado por este abandono es Felix Gall (Decathlon CMA CGM), aspirante al podio de la ronda ibérica, quien pierde a su principal escudero y una ficha clave para enfrentarse a Enric Mas (Movistar Team) en la montaña.

Mühlberger era el encargado de marcarle el ritmo a Gall y ayudarlo en los momentos de sufrimiento. El Decathlon tendrá que cambiar de estrategia para las ocho etapas que quedan por delante, esperando que las piernas de su líder respondan a la exigencia.

Gregor Muhlberger, ciclista del Decathlon CMA CGM Foto: NurPhoto via Getty Images

29 retiros en la Vuelta a España 2026

Esta edición de la Vuelta a España ha estado marcada por una gran cantidad de retiros relacionados con problemas de salud o accidentes en carrera. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), principal favorito al título, anunció su abandono el pasado sábado tras una fuerte caída en la octava etapa.

Otros ciclistas de renombre también han dicho adiós a La Vuelta, como es el caso de Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), George Bennett (NSN Cycling), Mads Pedersen (Lidl-Trek) o Alexey Lutsenko (NSN Cycling).

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En total, son 29 los retiros confirmados ante la organización de la Vuelta a España, una cifra que cumple con el promedio en carreras de tres semanas. Pero todavía falta semana y media para finalizar el recorrido en Granada, por lo que la cifra podría seguir creciendo.

Los cinco colombianos que fueron inscritos siguen en competencia. Harold Tejada es el mejor ubicado en la clasificación general, mientras que Santiago Buitrago luce la camiseta de pepas azules como líder de la montaña.

Santiago Buitrago se afianza en la Vuelta a España 2026 como líder de la montaña Foto: Getty Images

Así quedó la clasificación general, sin Gregor Mühlberger

1. Enric Mas (Movistar Team) - 45:08:51

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 1:45.

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2:06.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 3:53.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 4:29.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 4:59.

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5:32.

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 7:58.

9. Harold Tejada (XDS Astana), a 8:33.

10. Clement Berthet (Groupama FDJ), a 11′06″.