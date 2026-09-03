Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education) dejaron en alto la reputación del ciclismo colombiano, luego de ser protagonistas en la etapa 12 de la Vuelta a España 2026.

Magistral día de Santiago Buitrago en la Vuelta a España: es aplaudido y domina la montaña

Buitrago se pegó a la fuga desde muy temprano y sumó puntos importantes en la clasificación de la montaña, principal objetivo de su equipo para lo que resta de la ronda ibérica.

Tejada y Rodríguez, por su parte, estuvieron en el lote de favoritos hasta el momento en que se desató el caos subiendo el puerto final de Calar Alto. Ambos trabajaron para reducir el daño de los ataques propiciados por Enric Mas (Movistar Team), Richard Carapaz (EF Education), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

La clasificación general tuvo modificaciones importantes, escenario que había sido anticipado por los expertos en relación con las duras rampas dispuestas para la fracción de este jueves.

Líderes de La Vuelta 2026

Victoria de Jakob Omrzel

La fuga tuvo su propia lucha aparte de los favoritos. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), compañero de Santiago Buitrago, dio cátedra de su fortaleza en las piernas y se quedó con la victoria de la etapa 12.

Primera foto de Tadej Pogačar tras su cirugía de clavícula: así luce luego de la brutal caída

Bahrain celebró por partida doble: retuvo la camiseta de pepas azules con Buitrago y se quedó con el triunfo de una jornada exigente gracias a Omrzel. Aunque están lejos de pelear por un puesto en el podio de la general, los otros objetivos también les resultan atractivos en materia económica y deportiva.

Enric Mas fue el gran beneficiado del día. El español le sacó una buena tajada de segundos a sus principales rivales por el liderato y empieza a edificar la ilusión del título para Movistar.

Mas asumió la camiseta roja tras el retiro de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). El domingo ganó la etapa de alta montaña en Aitana y este jueves volvió a responder cuando los demás favoritos lo pusieron contra las cuerdas.

Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. Foto: AFP

La decimotercera etapa, a disputarse este viernes, 4 de septiembre, tiene tres puertos de montaña que podrían generar movimientos en el pelotón. Santiago Buitrago volverá a ponerse a prueba para defender la camiseta de pepas azules con la amenaza latente de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 12)

1. Enric Mas (Movistar Team) - 40:31:51.

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 1:45.

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2:06.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 3:53.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 4:29.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 4:59.

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 7:42.

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 7:58.

9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), a 8:27.

10. Harold Tejada (XDS Astana), a 8:33.

...

17. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 25:56.

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 40:19.