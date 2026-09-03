Ciclismo

Vuelta a España: clasificación general y puestos de los colombianos tras revolcón en la montaña

Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez y Santiago Buitrago volvieron a ser protagonistas en la etapa 12.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de septiembre de 2026 a las 10:46 a. m.
Harold Tejada y Santiago Buitrago, representantes colombianos en la Vuelta a España 2026.
Harold Tejada y Santiago Buitrago, representantes colombianos en la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education) dejaron en alto la reputación del ciclismo colombiano, luego de ser protagonistas en la etapa 12 de la Vuelta a España 2026.

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Buitrago se pegó a la fuga desde muy temprano y sumó puntos importantes en la clasificación de la montaña, principal objetivo de su equipo para lo que resta de la ronda ibérica.

Tejada y Rodríguez, por su parte, estuvieron en el lote de favoritos hasta el momento en que se desató el caos subiendo el puerto final de Calar Alto. Ambos trabajaron para reducir el daño de los ataques propiciados por Enric Mas (Movistar Team), Richard Carapaz (EF Education), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

La clasificación general tuvo modificaciones importantes, escenario que había sido anticipado por los expertos en relación con las duras rampas dispuestas para la fracción de este jueves.

Líderes de La Vuelta 2026

Victoria de Jakob Omrzel

La fuga tuvo su propia lucha aparte de los favoritos. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), compañero de Santiago Buitrago, dio cátedra de su fortaleza en las piernas y se quedó con la victoria de la etapa 12.

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Bahrain celebró por partida doble: retuvo la camiseta de pepas azules con Buitrago y se quedó con el triunfo de una jornada exigente gracias a Omrzel. Aunque están lejos de pelear por un puesto en el podio de la general, los otros objetivos también les resultan atractivos en materia económica y deportiva.

Enric Mas fue el gran beneficiado del día. El español le sacó una buena tajada de segundos a sus principales rivales por el liderato y empieza a edificar la ilusión del título para Movistar.

Mas asumió la camiseta roja tras el retiro de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). El domingo ganó la etapa de alta montaña en Aitana y este jueves volvió a responder cuando los demás favoritos lo pusieron contra las cuerdas.

Team Movistar's Spanish rider Enric Mas puts on the overall leader's red jersey on the podium after the 10th stage of the Vuelta a Espana 2026 cycling tour, a 184,7 km race between Alcaraz and Elche de la Sierra, on September 1, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. Foto: AFP

La decimotercera etapa, a disputarse este viernes, 4 de septiembre, tiene tres puertos de montaña que podrían generar movimientos en el pelotón. Santiago Buitrago volverá a ponerse a prueba para defender la camiseta de pepas azules con la amenaza latente de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 12)

1. Enric Mas (Movistar Team) - 40:31:51.

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 1:45.

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2:06.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 3:53.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 4:29.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 4:59.

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 7:42.

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 7:58.

9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), a 8:27.

10. Harold Tejada (XDS Astana), a 8:33.

...

17. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 25:56.

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 40:19.